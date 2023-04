Crociere Costa e Msc: offerte 2023 All Inclusive e sconto del 30%

“Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi” diceva Madame de Staël. E un modo per godere del suo spettacolo a ogni ora potrebbe essere quello di fare un viaggio. Magari, cogliendo al volo le offerte proposte da Costa o Msc Crociere. Ce ne sono di tanti tipi e i prezzi sono davvero abbordabili in alcuni momenti dell’anno come questo.

Ma qual è la comodità di fare una crociera? Ebbene, essa si preferisce sempre più al canonico viaggio perché in un unico prezzo è compreso l’alloggio ma anche il pasto. Non si dovrà, quindi, fare fatica a cercare una sistemazione per la notte e soprattutto un luogo in cui consumare i pasti. In più si avrà la possibilità in un’unica vacanza di visitare diverse città.

Ecco le offerte clou del momento.

Offerte clou del momento

Tra le offerte del momento di Costa Crociere c’è quella All Inclusive con pensione completa e bevande illimitate. Inoltre, sono incluse nel prezzo le tasse aeroportuali e le quote di servizio. Il pagamento infine si può eseguire con carta di credito, bonifico bancario, PayPal e anche in tre rate senza interessi con Klarna.

Ecco due proposte: la prima parte da Savona e dura 15 giorni con partenza il 14 maggio e ritorno il 28 maggio di quest’anno. L’itinerario è il seguente: da Savona si va verso Napoli, Catania, Creta, Haifa, Port Said, Alessandria, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e di nuovo Savona. Il prezzo per persona parte da 1789 euro e prenotando tale vacanza entro il 31 maggio oltre alla formula All Inclusive si avranno anche doppi punti crociere ma solo per i soci bronze, silver, gold e platinum.

Segnaliamo inoltre la crociere in partenza da Palermo verso Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma e di nuovo Palermo con partenza il 27 aprile (7 giorni). Per questo viaggio il prezzo parte da 1069 euro a persona (2138 euro per due).

E con Msc Crociere si troveranno altrettante offerte?

Ecco le altre promozioni

Oltre a Costa, anche Msc Crociere propone interessanti offerte come quelle con sconto del 30%. C’è ad esempio quella che parte da Southampton (Londra) verso Haugesund (Norvegia), Flam e Olden (semrpe Norvegia), Kristiansand (Norvegia) per poi tornare a Southampton. La data di partenza è il 26 agosto, la vacanza dura 7 giorni e il prezzo parte da 929 euro a persona inclusa la quota di servizio alberghiero e assicurazione.

Chiudiamo con un’altra super offerta, stavolta nel Mediterraneo, con la Msc Seashore in partenza da Genova l’8 luglio per 7 notti. Il costo parte da 889 euro a persona, comprensivo di quota di servizio alberghiero e assicurazione. La tipologia di cabina è quella interna mentre l’itinerario il seguente: da Genova verso Civitavecchia, Palermo (Monreale), Ibiza, Valencia, Marsiglia e di nuovo Genova.

Ma perché si dovrebbe scegliere di fare tale tipologia di viaggio? Come direbbe Agatha Christie perché “la crociera è sempre circondata dalla magica atmosfera della fantasia romantica. Vi è un tocco di Arcadia in una crociera”.

[email protected]