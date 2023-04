Mediterraneo che passione grazie alle offerte Msc Crociere da 348 euro

Cantava Mango: “Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì. Le rocce e il mare, coi gabbiani. Mediterraneo da vedere. Con le arance, Mediterraneo da mangiare. La montagna là, e la strada che piano vien giù, tra i pini e il sole. Un paese, Mediterraneo da scoprire”. E le offerte proposte da Msc Crociere portano proprio alla scoperta del Mediterraneo, il posto tra i più belli del mondo non solo per il mare e la natura ma anche per la storia, le tradizioni e le religioni.

Le promozioni da cogliere al volo partono da 348 euro per cinque notti. Ecco la top 5 delle offerte.

Msc Crociere: le promozioni del momento

La promo Flash del momento di Msc Crociere è quella nel Mediterraneo per 7 notti con partenza da Urbino (Ancona) con la nave Armonia. Da 513 euro a persona (compresa quota di servizio alberghiera e assicurazione) si può partire il 5 maggio (miglior prezzo).

Incluso nel prezzo, poi, ci sono anche le tasse aeroportuali mentre la cabina è quella interna. In più al costo su indicato si ha la pensione completa, è possibile assistere alla musica dal vivo e agli spettacoli teatrali, i bambini fino a 17 anni possono fruire dello Kids Club e c’è l’ausilio delle palestre/piscine. Si parte, quindi, da Urbino verso Venezia, Kotor (Montenegro), Mykonos (Grecia), Santorini (Grecia) per poi tornare a Urbino. Si tratta di una crociera speciale per cui si può prenotare a un prezzo conveniente solo per un lasso di tempo. Vista la convenienza, poi, non è possibile modificare la data.

Con la Msc Grandiosa, invece, a partire da 733 euro a persona (tasse comprese) si può godere di un viaggio nel Mediterraneo per 7 notti partendo il 9 giugno. Anche questa crociera è a tempo limitato e non è previsto il cambio di data. Si parte stavolta da Palermo verso Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona, La Goulette (Tunisia) per poi tornare a Palermo.

E ancora?

Tra le migliori offerte di Msc Crociere c’è anche quella di 7 giorni ma con porto di imbarco e di destinazione diversi. Il prezzo con quota di servizio alberghiero obbligatoria e assicurazione è di 372 euro a persona, la data di partenza è il 7 maggio e l’itinerario è il seguente: si parte da Genova Portofino con la Msc Opera verso Herklion (Creta), Santorini (Grecia), Bari e poi Monfalcone (Venezia).

Parte, invece, da 348 euro a persona (quote comprese) la crociera nel Mediterraneo in partenza da Napoli (Pompei) verso Heraklion, Santorini e infine Bari. La nave con la quale si viaggia è sempre la Msc Opera mentre la data di partenza a questa cifra è l’8 maggio (le notti sono in tutto 5).

Infine segnaliamo la crociera del 7 maggio per sette notti in partenza da Bari verso Venezia, Dubrovnik, Bar (Montenegro), Corfù, Zacinto (Grecia) e di nuovo Bari. Costa 422 euro a persona inclusa l’assicurazione e la quota di servizio alberghiero.

