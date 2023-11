Anche se l’autunno ha ormai preso il sopravvento e ci si appresta ad affrontare il freddo ed il buio, non bisogna fermarsi sconsolati nell’attesa che arrivi il Natale a rallegrare l’atmosfera e a spezzare la malinconia invernale.

Grazie alla Promo Trenitalia è infatti possibile visitare le bellezze delle regioni italiane ad un costo decisamente contenuto.

Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 sono infatti due iniziative promozionali che permettono di viaggiare per tre o cinque giorni consecutivi in maniera illimitata.

Scopriamo le Promo Trenitalia

La promozione è valida per i treni metropolitani, i treni regionali e i regionali veloci di Trenitalia (compreso il Leonardo Express) e si può acquistare sul sito online Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e presso le biglietterie self-service.

Un biglietto illimitato per tre o cinque giorni è un’occasione unica per approfondire la conoscenza della propria regione o di altre nel panorama italiano. La riscoperta del nostro patrimonio, a livello culturale ed economico è molto importante, sia per gli operatori turistici che per i viaggiatori.

La basse stagione è infatti un momento ideale per visitare dei luoghi iconici e goderne appieno la bellezza, visitando in modo lento e appassionato, senza la calca e la fretta tipiche delle belle stagioni.

Italia in Tour 3

Promo Trenitalia Italia in Tour 3 consente di viaggiare illimitatamente per tre giorni consecutivi (quindi non scorporabili) a partire dalla sta scelta.

Il costo per gli adulti è di 29 euro, mentre per i ragazzi compresi tra i 4 i 12 anni ancora da compiere, il prezzo scende a 15 euro.

Italia in Tour 5

Questa promo mantiene le stesse caratteristiche di illimitatezza di utilizzo, ma la durata è estesa a cinque giorni, con costi diversi: 49 euro per gli adulti, 25 per i ragazzi under 12 (fino a 4 anni, come sopra, è gratuito).

Entrambi i titoli di viaggio si possono acquistare direttamente dal sito: partendo dalla Home Page Trenitalia, si entra prima nel menù Offerte, quindi si clicca sulla voce Italia in Tour e infine su Acquista; si seleziona quindi il tipo di Promo (da tre o da cinque giorni) tramite il menù a tendina, si imposta la data di partenza da cui avrà validità il biglietto e si procede poi all’acquisto.

Se invece preferisci aspettare la magia del Natale, sappi che esiste un’offerta per andare in treno ai mercatini in Svizzera con soli 25 euro a tratta!

Limitazioni delle Promo Trenitalia

Prima di completate la procedura è bene anche conoscere quelle che sono le limitazioni delle promozioni. Eccole nel dettaglio: