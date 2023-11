Il Natale e il Capodanno sono momenti magici dell’anno in cui le persone si riuniscono per celebrare le festività con familiari e amici. Tuttavia, sempre più persone stanno considerando un’opzione alternativa per trascorrere queste festività come le crociere proposte da Costa e Msc. Quelle del periodo natalizio e di Capodanno offrono infatti un’esperienza unica e indimenticabile e allo stesso tempo possono rappresentare un modo molto conveniente per festeggiare. Le navi da crociera si trasformano, infatti, nel periodo delle festività, in veri e propri santuari natalizi.

I ponti vengono decorati con luci scintillanti, ci sono alberi di Natale alti e colorati e non mancano decorazioni festose. Ovviamente è possibile assistere anche a spettacoli a tema natalizio e alle esibizioni musicali che creano un’atmosfera magica che rende le crociere in tale periodo un’opzione irresistibile. Ci sonoCosta e Msc crociere da cogliere al volo? Ebbene, la risposta è si: vediamole.

Promozioni a partire da 149 euro

Risparmiare in crociera si può: basta cogliere le offerte proposte dalle principali compagnie di navigazione come Costa e Msc. Partiamo dalle migliori promozioni lanciate dalla prima tra cui c’è anche la formula Last Minute a partire da 149 euro a persona. Si tratta di una vacanza di 4 giorni nel Mediterraneo con la Costa Smeralda da Savona. La partenza è il 18 novembre, l’arrivo il 21 novembre mentre l’itinerario è il seguente: da Savona verso Marsiglia, Barcellona fino a Palma. Il costo, come detto, parte da 149 euro a persona (per due 298 euro) al quale va aggiunta la quota di servizio obbligatoria che non è inclusa nel prezzo: 11 euro a notte per gli adulti.

Per Natale e Capodanno c’è poi una super offerta di 17 giorni nel Mediterraneo con la Costa Firenze. Il prezzo a persona parte da 1509 euro al quale va aggiunta la quota di servizio obbligatoria (11 euro a notte per adulto).

Promo Flash per Natale, Capodanno 2024 e non solo: offerte Costa e Msc crociere a partire da 149

Si parte il 22 dicembre daverso Valencia, Funchal, Las Palmas, St. Cruz de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia per poi tornare a Savona il 7 gennaio 2024. Tale viaggio si può pagare anche in tre comode rate senza interessi con Klarna.

Fino al 17 novembre si potranno cogliere al volo le offerte di Msc Crociere “Promo Flash” a un prezzo imbattibile. Ecco qualche esempio: un viaggio nel Mediterraneo di 7 notti con la Msc Orchestra il 19 dicembre (detta crociera di Natale) partirà dal prezzo di 731 euro a persona (quota assicurazione e servizio alberghiero obbligatori inclusi). La tipologia di cabina sarà quella con vista sul mare. Il miglior prezzo per questo viaggio si avrà per partenza il 23 gennaio o per il 30 gennaio 2024 a 502 euro a persona. Si partirà da Civitavecchia verso Livorno, Marsiglia, Palma, Valencia, Cagliari per poi tornare a Civitavecchia.

In alternativa, sempre con la Msc Orchestra, si potrà acquistare una crociera di Natale in partenza da Livorno di 7 notti a partire da 731 euro a persona (spese obbligatorie incluse). Il miglior prezzo per questo viaggio, invece, si ottiene il 24 gennaio a partire da 502 euro. Per quanto concerne l’itinerario si parte il 20 dicembre da Livorno verso Marsiglia, Palma, Valencia, Cagliari, Civitavecchia per poi tornare a Livorno.

Riassumendo….

1. Il Natale e il Capodanno sono momenti magici dell’anno

2. Un’opzione alternativa per trascorrere queste festività potrebbero essere le crociere come quelle proposte da Costa e Msc

3. Con la prima il prezzo parte da 159 euro a persona (più quote obbligatorie) per 4 giorni mentre con la seconda compagnia da 502 euro a persona per 7 notti.

