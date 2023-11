Tutti vorrebbero poter fare almeno una volta nella vita una crociera. In molti però pensano che sia troppo costoso per le proprie finanze ma in realtà con le giuste accortezze è possibile risparmiare una bella cifra sul totale complessivo. In questo modo la vacanza in crociera diventerà ideale per tutti e accessibile anche per le famiglie con più bambini.

Ma qual è il segreto di tanto successo? Sicuramente la diversità delle destinazioni. Le crociere offrono infatti la possibilità di visitare diversi luoghi in un solo viaggio senza dover spostare quotidianamente la valigia.

E poi, chi cerca comfort e comodità, troverà in tale viaggio tutto quello che serve. Sulle navi ci saranno infatti bar, piscine, attività sportive ma anche servizi di intrattenimento per soddisfate tutti i gusti. Un altro punto di forza è sicuramente lo stress pari a zero. Non ci si dovrà infatti preoccupare di organizzare spostamenti o il pernottamento. Sarà la nave a trasportare il passeggero da un luogo all’altro.

I sogni son desideri

Con un po’ di astuzia si potranno trovare tanti modi per risparmiare sul costo della crociera. Non è vero che i prezzi sono altissimi, basta scegliere il momento giusto e cogliere al volo le offerte proposte. Ci sono poi anche quelle last minute che offrono sconti ancora maggiori. Queste ultime sono però l’ideale solo per chi ha la possibilità di prendere dei giorni di ferie quando vuole.

Il primo suggerimento per risparmiare sul prezzo della crociera è quello di prenotare con un largo anticipo anche di 1 anno. Un po’ come avviene con i voli aerei per i quali Assoutenti ha fornito consigli su come risparmiare sull’acquisto dei biglietti. Con un largo anticipo non solo si potrà risparmiare sul prezzo ma anche sulla cabina in quanto si riuscirà a trovarne una perfetta per i propri bisogni.

La seconda regola è quella di controllare le offerte last minute che possono far abbattere i costi anche del 50%.

Ovviamente, come detto prima, si dovrà essere disposti ad organizzare la vacanza con pochi giorni di anticipo. In più ci si dovrà accontentare delle cabine rimaste.

Un altro aspetto grazie al quale si potrà risparmiare sul prezzo della crociera sarà l’organizzazione delle escursioni. Come si sa, esse vengono organizzate anche dalla compagnia con la quale si viaggia. Ovviamente con il fai da te si potranno abbattere notevolmente i costi, ad esempio comprando pacchetti direttamente in loco.

Occhio poi agli eventuali extra che potrebbero far lievitare i costi della vacanza. Solitamente le offerte più economiche sono quelle basic che non includono né le quote di servizio e nemmeno le bevande. Il problema è che poi ci si ritrova a pagare, ad esempio, l’acqua anche il triplo o il quadruplo rispetto al supermercato. Quindi, quando si prenota una crociera, si dovranno anche controllare per bene i servizi offerti. Si potrebbero poi pagare degli extra anche per la connessione internet, per fruire della Spa o dell’idromassaggio. Insomma il consiglio è quello di verificare sempre il pacchetto acquistato.

Infine sarebbe opportuno viaggiare in bassa stagione per risparmiare e sottoscrivere anche l’assicurazione. Chiamare un medico a bordo, infatti, potrebbe rivelarsi molto costoso.

Riassumendo…

1. Il sogno di molti è quello di poter fare almeno una volta nella vita una crociera

2. Ci sono tanti modi per risparmiare sul prezzo di questo tipo di viaggio

3. Cogliere al volo le offerte e viaggiare in bassa stagione abbassano di molto i costi.

