Prime Day 2023, le date e le offerte di quest’anno

Il grande evento Amazon è finalmente in arrivo, stiamo parlando del Prime Day 2023. Appuntamento da non perdere per tutti gli abbonati. Si tratta infatti di un’occasione imperdibile per coloro che sono a caccia di sconti. Durate questo evento si propongono infatti prodotti a un prezzo scontato. Ma quali sono i giorni da segnare in calendario? Scopriamolo insieme.

Due giornate di sconti imperdibili

Il Prime Day di Amazon è solo per gli abbonati, ma ormai il numero degli iscritti ha raggiunto statistiche davvero super. Il successo di Amazon anche nel nostro paese è senza precedenti e lo shopping online ha assunto un valore tutto nuovo da quando il colosso statunitense è sceso in campo. Ma quando scatta l’evento? Il due giorni scelti per lanciare le offerte in questo 2023 sono l’11 e il 12 luglio. Per l’occasione la piattaforma ha già lanciato la pagina promozionale nella quale sono visibili tutte le novità proposte quest’anno. In particolare spicca l’iniziativa Prime Gaming per gli appassionati dei videogame.

Prey – già scaricabile (Immersive Sim di Arkane Austin dove dovrete esplorare una stazione spaziale invasa da strane creature aliene. Prende ispirazione da System Shock);

Baldur’s Gate II – 27 giugno (gioco CRPG considerato un capolavoro del genere);

Shovel Knight Showdown – 6 luglio (Un’opera indipendente molto divertente ma non per tutti);

Star Wars: Il Potere della Forza – 10 luglio (ennesimo action game facente parte dell’universo di Star Wars).

Nello specifico stiamo parlando di 4 giochi gratis per il PC, con il primo titolo già disponibile. Ecco di quali si tratta:

Questi i titoli disponibili per il download gratuito sul vostro personal computer. Cos’altro possiamo aspettarci dal Prime Day 2023? Scopriamolo insieme.

Prime Day 2023, due giornate di offerte

Se state cercando un modo per risparmiare nei vostri acquisti online, ecco le date da segnare in calendario. Naturalmente, oltre alle tante offerte per prodotti presenti sul portale, è buona norma dare anche un’occhiata alla vostra personale lista dei desideri, al fine di scoprire se effettivamente qualche prodotto di vostra scelta è stato scontato. Ad ogni modo, per l’occasione Amazon ha lanciato anche altre interessanti iniziative, come quella che permette di ricever il 15% di sconto su una spesa di 50 euro. Non mancano i codici promozionali, un’altra importante soluzione per ottenere ulteriori sconti sui prodotti.

In questo caso si tratta di una soluzione riservata a specifici abbonati, quindi per scoprire se siete stati scelti bisogna accedere con i propri dati al portale e visionare la pagina specifica al fine di scoprire se ci sono codici riservati a voi. Se non siete ancora abbonati e proprio non sapete cos’è Prime Day e il servizio di abbonamento Amazon in generale, allora quale risposta migliore per scoprire di cosa si tratta se non le testuali spiegazioni offerte proprio dalla piattaforma? Nella pagina delle FAQ infatti si legge:

1) Cos’è Prime Day? Prime Day è un evento solo per i clienti Prime. Iscriviti ora a Prime per approfittare di due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro, solo per i clienti Prime.

2) Come posso prepararmi per trovare offerte per il Prime Day? Iscriviti a Prime per approfittare delle offerte di Prime Day. Certa le offerte per i clienti Prime e inizia a creare la lista dei desideri per Prime Day.

3) Cosa è incluso in Prime? Con Prime, puoi approfittare di spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, film e serie TV, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue fotografie e tanto altro.

