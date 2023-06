Amazon Prime Video: arriva un abbonamento meno costoso con pubblicità?

Dopo Netflix e Disney+ anche Amazon potrebbe lanciare una versione con pubblicità di Prime Video così come svela il Wall Street Journal. Per Amazon le entrate pubblicitarie sono in piena crescita e con tale iniziativa, gli inserzionisti avrebbero accesso anche a contenuti video che fino ad oggi sono rimasti privi di pubblicità nonostante siano molto apprezzati dal pubblico.

L’abbonamento a Prime Video è uno dei meno costosi del momento per cui se ne dovesse arrivare un altro, a prezzi ancora più irrisori, il numero degli utenti potrebbe aumentare ancora di più.

Gli italiani, intanto, non riescono più a fare a meno delle piattaforme di streaming. Questo perché esse offrono una comoda esperienza di intrattenimento che può essere accessibile da diversi dispositivi come smartphone, tablet, pc o smart tv. Inoltre i contenuti sono fruibili in qualsiasi momento e in ogni luogo senza doversi preoccupare degli orari o dei supporti fisici.

Tra le piattaforme più amate c’è sicuramente Prime Video con tanti contenuti originali come il prequel de Il Signore degli Anelli o The Boys.

Inoltre quest’anno ha trasmesso anche la partita più importante di Champions League del mercoledì sera.

Ecco allora le ultime novità riguardanti il nuovo possibile abbonamento.

Come funziona l’abbonamento

Al momento con l’abbonamento ad Amazon Prime si ha incluso nel prezzo Prime Video con serie originali come Carnival Row e The Boys. Inoltre, come spiegato, si ha l’accesso ai migliori match della Champions League del mercoledì. In più si ha diritto a consegne illimitate in 1 giorno su milioni di prodotti e si può fruire dei contenuti di Amazon Music. Grazie a quest’ultimo servizio si potrà ascoltare tutta la musica che si vuole senza pubblicità riproducendola in modo casuale.

Si avrà accesso anche a Prime Reading, servizio grazie al quale si potrà accedere a una vasta selezione di eBook che viene aggiornata con regolarità. Non sarà necessario un eReader Kindle per fruire dei contenuti in quanto grazie alla app gratuita per iOS e Android si potrà leggere il tutto su qualsiasi dispositivo Kindle o Tablet Fire.

In più, ogni mese, senza alcun costo in aggiunta, si potranno ottenere contenuti in-game, si otterrà l’accesso anticipato alle offerte lampo e si riceverà uno spazio di archiviazione per le foto illimitato. Grazie a quest’ultimo i propri ricordi saranno sempre al sicuro con Amazon Drive e saranno accessibili da qualsiasi luogo. Annualmente l’abbonamento costa 49,90 euro mentre quello mensile 4,99 euro.

Amazon Prime Video: arriva un abbonamento meno costoso con pubblicità?

Secondo il Wall Street Journal, Amazon potrebbe lanciare una versione con pubblicità di Prime Video. Se ciò dovesse succedere, probabilmente tale piano sarà inizialmente riservato solo al mercato americano. Negli States, infatti, c’è già la possibilità di sottoscrivere il pacchetto Prime Video separato a quello dei servizi generali di Amazon (al costo di 8,99 dollari al mese il primo contro i 14,99 dollari del pacchetto completo).

Il piano con pubblicità, comunque, potrebbe diventare reale perché è già stato sperimentato. Ricordiamo che Netflix dal novembre scorso dà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a tariffa più bassa, 5,49 euro a chi decide di visionare i contenuti pubblicitari. Anche Disney+ ha lanciato la medesima strategia ma solo negli Stati Uniti al momento. Quindi nei prossimi tempi potrebbe davvero debuttare un abbonamento Amazon Prime Video con pubblicità. In questo modo il colosso delle vendite online potrebbe avere nuovi canali di monetizzazione per compensare i costi sempre più crescenti delle produzioni cinematografiche e dei diritti per la trasmissione dei contenuti come nel caso della Champions.

Riassumendo…

1. Potrebbe arrivare un abbonamento Amazon Prime Video con Pubblicità

2. Al momento l’abbonamento Prime costa 49,99 euro all’anno e 4,99 euro al mese

Il debutto del piano con pubblicità potrebbe esserci in America dove i servizi base Prime sono separati dalla proposta video.

