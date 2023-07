Prime Day, ci sono buoni da 15 e 25 euro in regalo, ecco per chi

Ci siamo, ormai manca davvero poco al Prime Day 2023, la nuova edizione dedicata agli sconti su Amazon riservati agli abbonati. Le date da segnare in calendario sono l’11 e il 12 luglio, due giorni di grandi offerte assolutamente da non perdere. Stavolta però vogliamo parlarvi di un’ulteriore promozione lanciata dal colosso dello shopping online. Stiamo parlando di due buoni sconto dal valore di 15 e 25 euro. Come si ottengono e per chi sono riservati?

Buoni sconto imperdibili

Come ottenere i 15 euro di sconto offerti da Amazon? L’azienda ha pensato bene di lanciare una ulteriore offerta per i suoi clienti che si accingono a partecipare al Prime Day 2023. Ecco quindi il buono di 15 euro. Riceverlo è semplicissimo, basta utilizzare per la prima volta il servizio cloud di Amazon Photos. Si tratta quindi di una iniziativa rivolta solo a coloro che, pur essendo abbonati a Prime, non hanno mai utilizzato tale servizio. Per chi non la conoscesse, Photos è un’app che consente di salvare foto e video sul cloud di Amazon così da risparmiare spazio sullo storage del proprio smartphone. L’upload delle foto è illimitato per tutti, mentre per caricare anche i video oltre i gratuiti 5 GB è necessario passare a un pacchetto premium, il cui prezzi è 100 GB: 1,99€ al mese o 19,99€ all’anno; 1 TB: 9,99€ al mese o 99,99€ all’anno.

Ci sono alcuni paletti da rispettare per usufruire del buono da 15 euro offerto in occasione del Prime Day 2023. Infatti, l’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 20 giugno 2023 alle ore 23:59 del 7 luglio 2023. Il codice dal valore di 15 euro può essere utilizzato solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon. Inoltre, non lo si può utilizzare per i prodotti Amazon usati, quelli che di recente sono stati ribattezzati con la dicitura di Seconda Mano. Il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati. Infine, per poter utilizzare il buono è necessario fare un acquisto dal valore minimo di 30 euro.

Prime Day 2023, un’occasione da non perdere

Archiviato il discorso sul buono da 15 euro, vediamo invece come fare per ricevere quello da 25 euro In questo caso si tratta di una proposta più elitaria, poiché il codice promozionale è riservato esclusivamente ai clienti che hanno sottoscritto un’iscrizione a pagamento al Piano Basic Business Prime tra il 21 giugno 2023 e il 12 luglio 2023. L’account business è uno speciale servizio offerto alle aziende. Nello specifico offre consegna veloce e illimitata degli articoli idonei, la visibilità avanzata delle spese aziendali e maggiore controllo sugli acquisti in ambito aziendale. Si tratta di un servizio offerto quindi a clienti che vogliono promuovere la propria azienda con Amazon. Per saperne di più c’è la pagina ufficiale che spiega nel dettaglio le proposte del piano Business.

Per quanto riguarda il buono, il credito di 25 euro è valido per 30 giorni dalla conferma dell’abbonamento a pagamento. In questo caso i 25 euro promozionali possono essere utilizzati sia per prodotti venduti direttamente da Amazon, che per oggetti venduti da terze parti. Insomma, con il Prime Day in arrivo, questo buoni sconto si fanno ancora più succulenti e scommettiamo che anche quest’anno le vendite del portale arriveranno a numeri da record, vista la fame di shopping online che ormai ci caratterizza tutti.

In sintesi…