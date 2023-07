Prime Day 2023 oggi, quali sono le offerte più convenienti?

Ci siamo, il Prime Day 2023 di Amazon è finalmente arrivato. Quale migliore occasione per fare acquisti online e risparmiare su migliaia di prodotto presenti sulla piattaforma? Scopriamo insieme quali sono quelli più convenienti.

Maxi sconto per tanti prodotti in offerta

È il grande giorno delle offerte su Amazon. Se siete abbonati Prime è arrivato il momento di approfittare degli sconti presenti sulla piattaforma. Oggi 11 e domani 12 luglio sono infatti previste maxi offerte dedicate a migliaia di prodotti presenti sul sito dedicato allo shopping online. Ricordiamo che le offerte sono riservate solo agli iscritti, quindi coloro che hanno un abbonamento Prime attivo. Naturalmente, oltre agli sconti gli iscritti ricevono anche una serie di agevolazioni, come le spedizioni gratis e l’accesso ad altre piattaforme di Amazon, come Prime Video, Photo e Music. Ma ora spazio a quelle che sono le occasioni più convenienti da sfruttare al volo. Tra le offerte più succulente spiccano senza dubbio quelle riservate ai dispositivi Echo, ossia i device che consentono di avere Alexa nella propria casa.

In questo caso parliamo di sconti che arrivano addirittura al 67%. Ciò significa che un Echo Pop, il cui costo di base è di 54,99 euro, oggi è in vendita a soli 17,99 euro. Gli Echo Dot di quinta generazione sono invece in vendita con il 63% di sconto. Il prezzo base è di 59,99 euro, ma oggi lo potrete acquistare a soli 21,99 euro. È evidente che Amazon sta caricando al massimo gli sconti sui prodotti creati dal proprio marchio. Ad esempio, anche i Fire Stick godono di promozioni davvero massicce. Anche in questo caso parliamo di sconti che arrivano a superare il 60%. Ad esempio, il Fire tv Stick 4K, il cui prezzo è di 74,99 euro, oggi è in vendita con il 63% di sconto e il prezzo scende a 35,99 euro.

Prime Day 2023, le offerte più convenienti

Quando si parla del Prime Day si parla di un’occasione davvero imperdibile per gli abbonati. Per 48 ore, come ogni anno, hanno l’occasione di risparmiare un bel po’ di soldini sui propri acquisti online. Sempre a proposito dei marchi Amazon, arrivano sconti particolarmente succulenti anche sui prodotti di moda, come l’abbigliamento femminile. Anche in questo caso la piattaforma ci avverte che gli sconti arrivano fino al 64%. Forse le offerte con la percentuale più alta però si riscontrano negli accessori per la sicurezza della casa. Sulla pagina dedicata al ricapitolo dei prodotti in offerta si legge infatti che in questa sezione gli sconti arrivano addirittura al 73%. Ad esempio, il Ring Intercom con Echo Pop associato è in vendita con il 70% di sconto. Il prezzo dei due prodotti insieme è di 184,98 euro, ma oggi e domani il tutto è in vendita a soli 54,99 euro.

Si tratta di un dispositivo che rende intelligente il vostro citofono. Il Ring Intercom con Echo Dot gode di uno sconto ancora più consistente (73%) arrivando a costare solo 51,99 euro. Insomma, anche quest’anno abbiamo una ricca scelta di prodotti assolutamente da non perdere per i nostri acquisti online. Vi consigliamo anche di dare uno sguardo alla vostra lista dei preferiti per scoprire se qualche prodotto è sceso di prezzo e approfittarne quindi per acquistarlo con lo sconto. Infine, ricordiamo che Amazon ha reso disponibili nei giorni scorsi anche alcuni buoni riservati ad alcuni clienti.

In sintesi…