Il prezzo del diesel è ora più basso della benzina perché e come trovare distributori per risparmiare

Chi prende l’auto in maniera costante avrà notato che negli ultimi giorni il prezzo del diesel è più basso di quello della benzina. In tempi normali ciò non avrebbe fatto notizia mentre adesso si. Il motivo è che da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, pian piano, il gasolio è schizzato alle stelle arrivando a cifre più alte rispetto alla benzina. Ricordiamo che il diesel è il carburante più utilizzato nei trasporti e a livello industriale. Alle volte, poi, viene usato anche come combustibile per il riscaldamento e proprio per tali motivi ha ricevuto sempre un trattamento di favore con accise più basse.

È successo, poi, che con lo scoppio del conflitto in Ucraina c’è stato ovviamente un calo delle importazioni dalla Russia (circa 30%) per cui sono aumentate le quotazioni e di fatto sono venuti meno anche i vantaggi fiscali.

Ora però, nonostante il calo registrato negli ultimi giorni, i prezzi continuano a risultare altini: come trovare quindi distributori per risparmiare? Anche perché gli automobilisti avranno sicuramente notato come il prezzo negli ultimi giorni sia tornato stranamente diverso da distributore a distributore.

In calo il costo del carburante, prosegue la discesa

Secondo gli ultimi dati comunicati dal Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self-service del 26 febbraio è di 1,860 euro/litro contro 1,862 (valore precedente). Oscilla tra i diversi marchi tra 1,853 e 1,873 euro/litro (no logo 1,859).

Il prezzo del diesel self, invece, è di 1,824 euro/litro contro 1,829 precedenti con prezzi medi compresi tra 1,811 e 1,833 euro/litro (no logo 1,818).

Sul servito, il prezzo medio della benzina è invece di 2,002 euro/litro contro i 2,005 della rilevazione precedente mentre quello del diesel di 1,969 euro/litro contro 1,976 euro.

Come risparmiare

È vero che il prezzo di benzina e diesel è calato negli ultimi giorni ma con l’eliminazione del taglio delle accise è sempre caro.

Per trovare i distributori più economici, quelli dove il prezzo della benzina e del diesel è più basso, ci si deve connettere alla pagina del Ministero dello Sviluppo Economico

A questo punto è necessario indicare l’area di interesse selezionando il punto intorno al quale si dovrà fare carburante scegliendo un indirizzo tra quelli proposti dalla funzione “vai a indirizzo”. La ricerca, quindi, fornirà un’area circolare con raggio di cinque chilometri intorno al punto individuato. In alternativa si potrà anche inserire la via, il Cap o la provincia. Ad esempio, inserendo 80124 e scegliendo benzina self, si aprirà una schermata nella quale appureremo che il prezzo di benzina più economico è della Unioil a Viale Kennedy (Fuorigrotta) dove il self costa 1,589 euro mentre il gasolio 1,629 euro.

