I prezzi di benzina e diesel sono troppo alti? Ecco come trovare i benzinai migliori

Le ultime rilevazioni del Ministero sui prezzi dei carburanti, aggiornate al 20 febbraio, indicano come il costo medio della benzina sia di 1,860 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta su 1,836 euro al litro. Il GPL si trova a 0,803 euro.

Spendere meno per i rifornimenti risulta essere fondamentale, soprattutto per tutti coloro che sono costretti a prendere l’automobile quotidianamente per recarsi al lavoro.

La scelta del benzinaio non è sempre facilissima, ma proprio per questo esistono una serie di strumenti che permettono di effettuare la scelta migliore e risparmiare un bel po’. Ecco dunque come trovare le pompe che offrono i prezzi più bassi per benzina, diesel e GPL.

Quali siti consultare per trovare i prezzi più bassi di benzina e diesel?

Viviamo nell’epoca di internet e degli smartphone, e sappiamo bene come esistano siti e applicazioni praticamente per ogni cosa. Esistono dunque una serie di strumenti che possono permettere all’automobilista di trovare le pompe che presentano i migliori prezzi di benzina e diesel.

Iniziamo prima dai siti internet.

1. Il sito internet più noto per questo tipo di informazioni è sicuramente prezzibenzina.it. Si tratta del più conosciuto e del più utilizzato. Il suo funzionamento è molto semplice perché si basa sulle segnalazioni degli utenti. La ricerca è molto efficace, può essere effettuata selezionando una zona o un percorso.

2. Il sito autostrade.it può essere molto utile perché raccoglie tutti i dati degli impianti autostradali. Se sappiamo di dover fare benzina o diesel durante il nostro percorso, basta inserirlo e si avranno le indicazioni di tutti i prezzi.

3. L’Osservaprezzi Carburante del Ministero dello Sviluppo Economico, al sito carburanti.mise.gov.

Le migliori app gratuite per smartphone per trovare le pompe con i prezzi carburante più convenienti

it, permette di effettuare ricerche e i dati sono ovviamente i più affidabili. L’unico neo è che non si tratta di una piattaforma molto immediata e i prezzi non sono segnalati in ordine (ad esempio, dal più basso al più alto).Passiamo adesso alle applicazioni per smartphone.

La soluzione forse più comoda è quella di installare un’applicazione per smartphone, in modo tale da avere accesso più rapido e immediato ai dati. Se si sta cercando la pompa che offre i migliori prezzi di benzina e diesel, ecco quali sono le app più efficienti.

1. La applicazione di Prezzi Benzina. Si tratta della app collegata all’omonimo sito (che abbiamo segnalato poco più in alto) ed è disponibile sia su Android che iOS.

2. Osservaprezzi MISE rappresenta anche in questo caso l’applicazione collegata al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, e ha le medesime caratteristiche. Anche in questo caso la disponibilità è sia per Android che per iOS.

3. Prezzi Carburanti è una app molto comoda, semplice e rapida per conoscere i prezzi di Gasolio, Benzina, Metano, GPL, Benzina e Diesel speciali di tutti i distributori sia italiani, che francesi, tedeschi e spagnoli. Può essere scaricata sugli smartphoneAndroid.

4. La appCarburante più economico mostra tutti i prezzi più convenienti non solo in Italia, ma anche in Austria, Germania, Francia, Portogallo e Spagna. È attiva su Android.

5. Waze è uno dei più famosi navigatori satellitari e contiene anche informazioni e indicazioni sui prezzi delle pompe.

Grazie a tutti questi strumenti, si può essere certi di trovare per il percorso che si intende affrontare le migliori soluzioni per risparmiare sui prezzi di benzina e diesel.

