Siamo tutti rivolti al risparmio, eppure non sempre è facile trovare una buona occasione. A quanto pare il prezzo delle case all’asta continua ad essere sempre più basso, e questa rappresenta davvero un ottima occasione per acquistare un immobile residenziale e risparmiare. Le stime degli esperti ed analisti infatti ci dicono che il costo ora è sceso a un terzo de loro valore reale.

Un affare poco sfruttato

I dati parlano chiaro, le stime sono di 700 €/mq contro i 1.970€/mq del mercato tradizionale.

Le vendite deserte provocano questa discesa al ribasso per i prezzi delle case all’asta, e per questo motivo rappresentano una grande opportunità per coloro che stanno cercando di acquistare casa. I numeri ci sono offerti delle analisi dei dati dal PVP (il portale ministeriale delle vendite pubbliche). Benché questo possa rappresentare un problema per il valore generale degli immobili, rappresenta di riflesso anche un grande vantaggio come dicevamo per coloro che sono a caccia di un appartamento e hanno difficoltà ad accedere al credito, visto l’aumento dei tassi di interesse. A tal proposito, infatti, la capacità delledi accedere a un finanziamento si è infatti ridotta del 40%.

Le analisi relative ai valori e ai metri cubi sugli immobili residenziali sono state svolte dal nuovo algoritmo utilizzato dagli esperti di Immobiliare.it. A tal proposito, Giulio Licenza, CBDO e Co-Founder di Reviva e Immobiliallasta.it, ha dichiarato:

“Il mercato delle vendite giudiziali può rivelarsi di grande supporto per il mercato immobiliare e per l’economia in questo contesto di mercato, in quanto offre una grande opportunità di acquistare un immobile a tutte le famiglie e le imprese che stanno soffrendo dell’aumento dei tassi e non riescono più ad accedere ai valori del mercato tradizionale”.

Prezzo case all’asta, un vantaggio per tutti

Non è dunque vero che il fenomeno delle case all’asta può rappresentare un problema per il mercato degli appartamenti, anzi dalle parole della Licenza si evince che tale fenomeno è un vantaggio per tutti.

Eppure, anche le aste giudiziarie registrano un preoccupante calo. Si parla del 20% in meno rispetto allo scorso anno. L’andamento comunque è stato costante, con circa 13.800 aste al mese. Questo ha però portato proprio a un abbassamento della base d’asta, la quale appunto fa si che gli immobili residenziali ora abbiano un prezzo che arriva a un terzo rispetto a quello reale del mercato. Oggi è infatti possibile acquistare immobili all’asta anche a meno di 70 mila euro. Un altro fenomeno consequenziale di tale calo è quello denominato deficiency claim.

Con tale termine si indica il mancato recupero del credito residuo che si viene a generare quando viene chiusa la procedura della vendita di un immobile all’asta e una parte del credito rimane “fuori”. Per quanto riguarda la tipologia di immobili, quelli che prevalgono durante le aste sono le case residenziali che rappresentano il 55% del totale. Quelle non residenziali sono invece il 34%, ed è in queste che si concentra principalmente il valore economico. Ivano De Natale, CEO e Co-Founder di Reviva e Immobiliallasta.it, aggiunge:

“Oggi il settore delle aste si trova in una fase calante. Dal post-covid le aste sono state in crescita, un trend interrotto nel 2022 dove la crescita si è fermata, per poi vedere un calo nel 2023. Tuttavia nonostante il calo degli immobili posti in vendita giudiziaria pensiamo che ci sia una grande opportunità per aumentarne le vendite, in quanto il vantaggio economico che si può ottenere è più attraente di sempre in questo momento storico del mercato immobiliare, per questo abbiamo deciso di investire molto per sviluppare immobiliallasta.it, che punta ad essere il portale di riferimento per gli immobili in asta”.

A tal proposito segnaliamo il portale della già citata Reviva, azienda fondata nel 2017 e specializzata proprio nella vivacizzazione delle aste immobiliari allo scopo di aumentare i valori di recupero (il succitato deficiency claim) e ridurre i tempi di vendita.

