Quando si tratta di risparmiare, l’acquisto di un appartamento è una delle cose più importanti. Le case all’asta possono essere una soluzione decisiva per questo genere di risparmi, e senza dubbio rappresentano una occasione imperdibile per coloro che voglio comprare un immobile, ma al tempo stesso non hanno i fondi sufficienti per comprarne una a prezzo pieno. Vediamo quali sono le occasioni per prendere possesso di un locale a meno di 70 mila euro.

Un’opportunità di risparmio

Le aste immobiliari sono davvero un ottimo strumento per comprare casa con sconto.

Possiamo dire che tali immobili finiscono all’asta quando il precedente proprietario non è riuscito a pagare i suoi debiti, e di conseguenza la sua proprietà finisce nelle mani dell’Agenzia delle Entrate. Possiamo dire che in sostanza si tratta di una vera e propria tragedia, poiché perdere la casa è qualcosa che non si augura certamente a nessuno. Allo stesso modo, però, dobbiamo dire che tale sciagura può trasformarsi in un colpo di fortuna per un’altra persona bisognosa. Insomma, come dicevamo i latini, mors tua vita mea. Le case all’asta sono altresì disponibili quando un ente pubblico intende liberarsi di un certo numero di. Insomma, non sempre tali aste nascono da una tragedia economica di un determinato cittadino.

Quando si parla di case all’asta, si sta parlando di un immobile venduto tramite procedura giudiziaria. In pratica, l’appartamento viene venduto secondo le modalità scelte dal giudice, il quale lo offre al miglior offerente, appunto colui che si è aggiudicato l’asta. Questo tipo di aste si dividono in due categorie, quelle denominato con incanto e quelle senza incanto. Nella prima gli offerenti fanno le loro offerte a voce, mentre nella seconda le presentano in busta chiusa. Questa è l’asta più diffusa. Il vantaggio di questa soluzione è visibile immediatamente, ossia il risparmio.

Case all’asta, i pro e i contro

In questo modo si possono acquistare anche case che costano il 40% in meno del loro. Naturalmente, non mancano i rischi e alcuni svantaggi.

Come detto, dal punto di vista del risparmio il vantaggio è decisamente alto, mentre i contro sono invece rappresentati dal fatto che è necessario avere una certa somma sin da subito, come ad esempio quella che serve per la cauzione e i soldi necessari per la spesa notarile. Scommettiamo però che a questo punto i lettori vorranno scoprire che si ci sono occasioni proprio in questo momento in Italia. Ebbene sì, consultando sui siti specializzati e sul portale delle vendite pubbliche, si scopre che attualmente non mancano le occasioni nel nostro paese. Durante la stesura di tale articolo, a Torino era presente un immobile da 70 metri quadrati. La base d’asta era di 33.600 euro. Il locale è sito in zona Parella.

Con quel che costano oggi i mutui, valutare una soluzione alternativa non fa certo male. Che ne direste di acquistare una casa all’asta con un prezzo così basso? Le occasioni non finiscono qui, a Roma, in zona Torre Angela, era disponibile un appartamento di tre vani da 55 mq con una base d’asta a partire da 26.200 euro. E ancora, in zona Olmi a Milano, un bilocale di 65 metri quadri era in vendita con una base d’asta di 69.600 euro. Appena 35 mila euro per un’altra casa all’asta offerta a Terni, un immobile di ben 147 mq con ben 3 bagni e due camere da letto. Insomma, da come possiamo vedere, le occasioni sono davvero tante. Se questi appartamenti non sono più disponibili, essi fungono comunque da esempio per far capire al lettore quanto si può risparmiare partecipando a questo genere di offerte.

