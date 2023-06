I prezzi della benzina e del diesel sono tornati a crescere. Gli italiani, però, se lo aspettavano visto che ci sono sempre stati rincari nel periodo delle vacanze estive. Sebbene queste ultime non siano ancora iniziate per tutti, gli spostamenti nel fine settimana sono però cresciuti. Tutti sperano ovviamente che la situazione possa migliorare anche perché quest’estate 2023 non si preannuncia per nulla positiva dal punto di vista dei rincari.

Biglietti dei voli, dei treni, degli alloggi, della benzina, delle bollette, delle spiagge: tutto è aumentato. Peccato che gli stipendi siano rimasti gli stessi.

Alla luce dei prezzi elevati del carburante, gli automobilisti sono alla ricerca costante di metodi per ridurre il consumo di benzina o diesel per risparmiare soldi preziosi. Si chiedono inoltre se il consumo eccessivo non sia da additarsi anche all’aria condizionata. Ecco, dunque, consigli utili per risparmiare.

Dopo una piccola discesa, i carburanti tornano a salire

È dalla fine di maggio che i prezzi della benzina e del diesel sono iniziati a salire, seppur di poco.

Ora, però, gli aumenti sono diventati più evidenti e a pesare su di essi c’è il prezzo del petrolio che la scorsa settimana ha registrato una crescita del 3,4%.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Minit si evince che la benzina al self è rimasta in media a 1,847 euro a litro (no logo 1,835 euro) mentre il diesel a 1,685 euro (no logo 1,670 euro). Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio della benzina è di 1,8986 euro a litro (no logo 1,888 euro) mentre del diesel è di 1,827 euro contro i 1,724 delle no logo.

Prezzi benzina e diesel in aumento: ecco come risparmiare sul carburante e con l’aria condizionata

Per ridurre le spese del carburante, secondo gli esperti bisogna tenere d’occhio l’aria condizionata.

Essa, infatti, non è gratuita. Incide sulla potenza del motore e la conseguenza è il consumo maggiore di carburante. Occhio, quindi, al pulsante sul cruscotto dell’auto che di solito si trova a fianco della “zona della ventilazione”. Si tratta del tasto del ricircolo dell’aria che ha la funzione di chiudere le prese d’aria dall’esterno. Grazie a esso si movimenta solo l’aria all’interno dell’abitacolo e si risparmia. Il motivo è semplice: si riduce di molto lo sforzo dell’impianto perché non viene presa aria dall’esterno e il compressore del climatizzatore fa meno sforzo. Attenzione, però, a usare questo trucco per poco tempo, massimo dieci minuti. Gli esperti infatti comunicano che la funzione del ricircolo dell’aria favorirebbe la comparsa della sonnolenza.

Nel caso i prezzi di benzina e diesel continuino a salire, è possibile mettere in pratica altri trucchi per risparmiare. In primis si dovrebbe ridurre la velocità autostradale perché così si riduce il consumo di carburante. Anche effettuare una manutenzione regolare dell’automobile aiuta a risparmiare benzina e diesel così come la riduzione del peso. Come tutti sapranno, infatti, un carico extra richiede più energia per spostarsi. Infine un altro modo per risparmiare sul carburante è quello di utilizzare applicazioni per trovare stazioni di servizio con i prezzi convenienti nella zona in cui ci si trova. Dulcis in fundo, si dovrebbe considerare l’acquisto di veicoli più efficienti dal punto di vista del consumo del carburante come quelli ibridi ed elettrici. Tali veicoli, infatti, possono offrire un risparmio significativo sul lungo periodo.

Riassumendo…

1. I prezzi di benzina e diesel sono di nuovo in aumento

2. Attenzione all’aria condizionata in auto, potrebbe far salire i consumi

3. Per risparmiare sul caro carburanti, guidare piano e utilizzare applicazioni per trovare stazioni di servizi con prezzi più convenienti.

