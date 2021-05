C’è record di prenotazioni Tirrenia, Moby e Toremar su tutte le tratte servite dalle compagnia. Rispetto allo scorso anno si registra una crescita del 70% ed il motivo è anche la progressione rapida della campagna vaccinale e non solo. Anche le misure di sicurezza messe a punto stanno funzionando e piacciono molto: come la figura del care manger. Quest’ultimo è un apposito ufficiale formato proprio per rispondere a qualsiasi esigenza del viaggiatore. Il motivo del successo è inoltre da additarsi a più servizi a bordo, a più offerte e ad una maggiore sicurezza. Ecco maggiori dettagli in merito.



Prenotazioni Tirrenia, Moby e Toremar: qual è il segreto del successo?

Il motivo del successo del boom delle prenotazioni Tirrenia, Moby e Toremar è da additarsi in primis alla veloce campagna vaccinale grazie alla quale in molti viaggeranno con maggiore tranquillità. E ancora per i maggiori servizi a bordo come la nascita del care manager ma anche per la sicurezza più elevata. Ci sono infatti dei nuovi zainetti igienizzanti grazie ai quali è possibile sanificare cabine e spazi comuni e in più c’è la possibilità di consumare i pasti in cabina. Ciò grazie al servizio room service.

Prenotazioni Tirrenia, Moby: è boom grazie anche alle grandi offerte

Sono diverse le offerte proposte da Tirrenia e Moby. La prima è quella che permetterà di prenotare l’offerta ponte in vista per Sicilia-Sardegna (Tirrenia) e Sardegna, Sicilia, Corsica ed Isola d’Elba (Moby) con sconto del 100% sulla tariffa passeggero. Quest’ultima sarà per passaggio ponte per un adulto. Nel dettaglio lo sconto sarà applicato in automatico su tale tariffa al netto di competenze, tasse e diritti. Per ricevere tale sconto, però, sarà necessario che l’adulto prenoti in contemporanea anche per un bambino dai 4-11 anni o per un altro adulto pagante.

Super offerte Tirrenia, Moby e Toremar

Lo sconto sarà per prenotazioni e partenze fino al 6 giugno e per tutte le destinazioni escluse le Tremiti (Tirrenia) e Santa Teresa-Bonifacio (Moby). Lo sconto, poi, sarà fino all’esaurimento dei posti destinati all’iniziativa e si potrà usare solo su biglietti nominativi. In più si potrà usare anche per ottenere una nuova riduzione su un nuovo biglietto e non per la modifica. Infine la riduzione si potrà cumulare con altre offerte Moby e Tirrenia e con i bonus 2020/2021 ma non con promozioni proposte da altri operatori o per tariffe gruppi/convenzioni speciali.

È boom di prenotazioni di biglietti Tirrenia, Moby e Toremar grazie anche alle grandi offerte. La seconda è quella grazie alla quale si potrà modificare la prenotazione senza penali o sospendere il biglietto. Si potrà prenotare un traghetto (entro il 31 luglio) per la Sardegna, la Corsica e la Sicilia con la possibilità di modificarlo quando e quanto si vuole senza penali. Si potrà inoltre sospendere il ticket e usarlo anche nel 2022. In caso di variazione potrebbero essere richieste le eventuali differenze di tariffa. Tale offerta sarà valida per destinazioni quali Sardegna, Sicilia e Corsica tranne Tremiti, Elba e Santa Teresa-Bonifacio. Infine sarà possibile sospendere il ticket entro sette giorni dalla data di partenza prenotata.

Tra le offerte Toremar c’è quella grazie alla quale i bambini viaggeranno con tariffe convenienti. Fino ai 4 anni non compiuti godranno di passaggio gratuito mentre fino ai 12 anni non compiuti di uno sconto del 50%. Per maggiori informazioni consultare la pagina web ufficiale di Moby, Tirrenia e Toremar.

