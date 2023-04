Vuoi prenotare una vacanza su Booking? Ecco come risparmiare con tre semplici trucchi

Stai pensando di prenotare una vacanza su Booking ma vorresti risparmiare sulle prenotazioni per B&B o hotel? Ti trovi allora nel posto giusto. Il grande poeta William Shakespeare diceva che “se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare”, ma qui si tratta, senza contraddire il sommo, di concedersi un weekend, qualche giorno ritagliato tra gli impegni, o una vacanza estiva. Non sappiamo se un anno intero in vacanza possa essere davvero stressante, ma tutti concordiamo che qualche giorno non può che fare bene al corpo e allo spirito. Il problema è che quando decidiamo di prenotare un albergo o un B&B su Booking spesso troviamo prezzi che non sono alla nostra portata. Come fare per risparmiare e concedersi il meritato, seppur breve, per non offendere Shakespeare, riposo? Ecco alcuni trucchi che potrai usare per riuscire in questa non facile impresa.

Primo trucco: trova le offerte su Booking e risparmia sulle prenotazioni di B&B e alberghi

La prima cosa che devi sapere è quella più semplice: prenotare in anticipo consente di risparmiare un bel po’, e non solo su Booking.

Secondo trucco: trova le date migliori

Pianificare è sicuramente la prima regola, ma il primo trucco è ben più concreto e riguarda direttamente la piattaforma.È probabile che tu non sappia che su Booking è presente il filtro ‘trova offerte’. Se spunti quella casella, potrai trovare alberghi, appartamenti e B&B che si trovano appunto in offerta, dopodiché potrai selezionare la tua meta preferita, la tipologia di alloggio e tutte le caratteristiche che ritieni importanti. Se hai una flessibilità sulla meta, potrai lasciarti suggestionare dalle offerte e scegliere, in base a quelle, dove trascorrere il tuo weekend, la tua vacanza estiva, i tuoi giorni di riposo.Salvando il portafoglio.

Lo avrai già probabilmente capito. Per risparmiare sulle prenotazioni di alberghi e B&B c’è bisogno di flessibilità. E anche su Booking è fondamentale. Molte volte capita che anche solo un giorno di differenza possa portare a un grande risparmio. Se non hai ancora deciso quali saranno i tuoi giorni di ferie, perché non sceglierli a partire dalle disponibilità, le offerte e i prezzi più convenienti su Booking? Insomma, come puoi riuscire a vedere quali sono i costi delle strutture ogni notte? La risposta è davvero molto semplice. Quando hai deciso il tuo B&B, appartamento o hotel, basta scrollare la pagina in giù e troverai la voce ‘disponibilità’ e potrai aprire il calendario. A quel punto puoi controllare agevolmente il costo dell’alloggio per ogni notte e scegliere quella che può essere la soluzione più conveniente per te.

Terzo trucco: la cancellazione gratuita della vacanza su Booking

Molte strutture su Booking offrono il servizio di ‘cancellazione gratuita’. Si tratta di una possibilità spesso sottovalutata e che invece può presentare grandi vantaggi. Facciamo un esempio. Stai pensando a un viaggetto, ma sei ancora incerto per tutta una serie di ragioni. Girando sulle pagine di Booking trovi un alloggio che fa proprio al caso tuo e che in più è particolarmente conveniente. Vai subito a vedere se presenta la soluzione ‘cancellazione gratuita’, in quel modo potrai anche prenotare, pur non essendo ancora sicuro, e bloccare l’alloggio al prezzo conveniente che ti aveva attirato. Spesso, il servizio porta un leggero aumento di costo, rispetto a soluzioni senza cancellazione gratuita, ma può essere un’ottima soluzione in casi di grande incertezza.

Che dire più? Cerca con attenzione, dedica un po’ del tuo tempo alle ricerche di prenotazioni convenienti su Booking, adotta questi semplici trucchi, e goditi una meritata vacanza.

