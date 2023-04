Pranzo del 1 maggio per 4 persone con soli 10 euro

Manca poco al 1° maggio, la festa dei lavoratori che per tutti sarà l’occasione giusta per godere di un’intera giornata all’insegna del relax e della convivialità. Visti i rincari degli ultimi tempi, però, non tutti desiderano pranzare fuori. Risparmiare, infatti, è diventato il mantra del momento. Perché non organizzare quindi il pranzo del 1° maggio a casa? Sarà infatti possibile preparare un pasto anche con soli 10 euro senza rinunciare alla qualità e al gusto.

Il segreto sarà quello di scegliere ingredienti semplici e di stagione e di sfruttare quello che si ha già in dispensa. In questo articolo vi proporremo un’idea di menù completo per quattro persone composto da antipasto, primo, secondo e dolce che non farà spendere molto. Sarà adatto quindi a tutte le tasche. Ecco come prepararlo.

Crostini con patè di olive nere e formaggio fresco, l’antipasto veloce e sfizioso

Per un pranzo del 1 maggio veloce e allo stesso tempo buono e sfizioso, come antipasto suggeriamo di preparare i crostini con patè di olive nere e formaggio fresco.

Il punto di forza di questo piatto è la velocità nonché la possibilità di riciclare il pane raffermo. Gli ingredienti per quattro persone saranno i seguenti: otto fette di pane raffermo, 100 grammi di olive nere denocciolate, 50 grammi di formaggio fresco come il robiola e olio extravergine di oliva quanto basta. Inoltre sale, pepe e prezzemolo tritato q.b.

In primis per preparare questo piatto si dovrà tostare il pane nel forno o in padella in modo tale che diventi croccante. Si dovranno poi frullare le olive con un filo di olio per creare un patè omogeneo facendo attenzione ad aggiustare bene di sale e di pepe.

Primo piatto

Lo step successivo sarà quello di spalmare il formaggio sulle fette di pane e coprire con il patè di olive. Infine il tocco finale e originale sarà la spennellata di prezzemolo tritato cosicché i crostini saranno pronti per essere serviti.

Il primo piatto che vi segnaliamo per il pranzo del 1° maggio sicuramente richiederà più tempo dell’antipasto ma è una tale leccornia che non si baderà ai minuti di preparazione. Si tratta della pasta al forno con i piselli e il prosciutto cotto, un piatto classico che piace quasi a tutti. Per prepararlo (sempre per quattro persone) saranno necessari: 400 grammi di pasta come rigatoni/penne, 200 grammi di piselli surgelati e 100 grammi di prosciutto cotto a cubetti. E ancora, 200 grammi di besciamella, 100 grammi di mozzarella a cubetti nonché parmigiano e sale quanto basta.

Cosa fare allora per preparare questo piatto gustosissimo? Prima di tutto cuocere la pasta e scolarla al dente condendola con un filo d’olio. La pasta, poi, andrà messa da parte.

Passiamo alla preparazione del condimento: in una padella si dovrà far rosolare il prosciutto cotto per qualche minuto insieme a un filo d‘olio. Si dovranno poi aggiungere i piselli e far cuocere il tutto per circa quindici minuti a fuoco medio, aggiungendo, se serve, un poco di acqua. Infine il composto si dovrà far saltare in padella e sarà necessario aggiungere del pepe a piacimento.

Nel frattempo in una ciotola si dovrà mescolare la besciamella con la mozzarella fatta a cubetti e un po’ di parmigiano. Fatta anche quest’operazione non si dovrà fare nient’altro che versare in una pirofila da forno uno strato di pasta e coprirlo con metà del composto di besciamella/mozzarella e con il prosciutto e i piselli. Si dovrà poi inserire un nuovo strato di pasta e coprirlo con il composto restante di mozzarella e besciamella.

Il tocco finale sarà lo spolvero di parmigiano grattugiato. La teglia andrà quindi inserita nel forno preriscaldato a una temperatura di 180 gradi per circa 20 minuti fino a che non si formerà una crosticina dorata.

Hmm, hmm, che bontà, riuscite già a sentire l’odore? Ovviamente questo primo piatto si dovrà far riposare qualche minuto prima di servirlo.

Secondo piatto

Le polpette al sugo sono il secondo piatto che vi proponiamo per il pranzo del 1 maggio. Sono amate da tutti , sia dai grandi che dai piccini e sono un piatto tradizionale e saporito da preparare anche con gli avanzi. Servirà infatti pane raffermo (100 grammi), 400 grammi di carne macinata mista, 2 uova, 50 grammi di parmigiano grattugiato e prezzemolo tritato, aglio tritato, pepe, sale, pangrattato, olio extra vergine d’oliva quanto basta. Servirà inoltre mezzo litro di passata di pomodoro e basilico q.b.

Si dovrà in primis mettere il pane in una ciotola coprendolo con acqua calda per farlo ammorbidire. Esso andrà poi strizzato e sbriciolato. Nella ciotola andrà poi aggiunto il macinato, il formaggio, le uova e gli altri ingredienti su indicati. Il tutto andrà impastato per bene fino a ottenere un composto compatto e omogeneo. Sarà necessario poi creare le polpette della grandezza di una noce e passarle nel pangrattato. Esse andranno poi fritte in una padella, scolate su carta assorbente e messe da parte.

Passiamo al sugo, si dovrà prendere una pentola, versarci dentro un filo d’olio e la passata di pomodoro aggiungendo sale, pepe e basilico. Bisognerà infine portare a bollore il sugo e abbassare la fiamma, aggiungere le polpette e farle cuocere per quindici minuti girandole con delicatezza ogni tanto. A questo punto saranno pronte per essere servite belle fumanti.

Infine il dolce

Ogni pranzo, sia esso del 1 maggio o per un’altra occasione, non potrà concludersi senza il dolce. Uno semplice e gustoso da fare sarà la torta alla yogurt con le fragole per la quale serviranno 3 uova, 150 grammi di zucchero, 125 grammi di yogurt bianco e 50 ml di olio di semi.

Inoltre 200 grammi di farina, 1 bustina di lievito per dolci, 300 grammi di fragole e zucchero a velo quanto basta.

Per prepararlo, in una ciotola si dovranno montare le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, si dovranno poi aggiungere l’olio e lo yogurt mescolando bene. Solo a questo punto si potrà aggiungere la farina setacciata insieme al lievito. Bisognerà quindi amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi. Le fragole, invece, andranno lavate, tagliate a pezzetti e messe da parte. Il composto andrà quindi riposto in una tortiera imburrata e infarinata e inserito in forno a 180 gradi per 30 minuti fino a che non sarà cotto e dorato. Per verificare lo stato, si potrà fare la prova stecchino.

Infine si potrà sfornare la torta e dopo che essa sarà fredda, si potrà spolverizzare di zucchero e fragole.

Come avrete notato, quindi, con un po’ di ingegno si potrà organizzare il pranzo del 1° maggio in casa con soli 10 euro in modo veloce e anche divertente. L’unica raccomandazione sarà quella di fare la spesa con anticipo assicurandosi di avere tutti gli ingredienti.

