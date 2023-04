Con Poste Mobile puoi vincere un viaggio per due a New York o un Samsung Galaxy S23

Vi piacerebbe poter fare un viaggio gratis in due a New York o ricevere un Samsung Galaxy S23? Ebbene, questi desideri potrebbero trasformarsi in realtà grazie al concorso lanciato oggi da Poste Mobile.

Per parteciparvi si avrà tempo fino al 7 maggio e l’unica operazione da compiere sarà quella di acquistare una sim PosteMobile nonché scegliere l’offerta più consona alle proprie esigenze. Tale operazione si potrà effettuare presso gli uffici postali, i canali online/telefonici e dall’applicazione Postepay.

Ecco allora come funziona il concorso dedicato alle persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate nel territorio italiano grazie al quale si potrà volare a Parigi o godere prestigioso smartphone Galaxy.

Ecco gli step per partecipare

Per partecipare al concorso per vincere un viaggio per due a New York o un Samsung Galaxy S23 si dovrà acquistare una sim PosteMobile e scegliere un’offerta. La sim acquistata, però, dovrà risultare attiva entro il 21 maggio.

Nel periodo di validità della competizione saranno previsti dei periodi di partecipazione che sono: dal 3 al 9 aprile (prima settimana), dal 10 al 16 aprile (seconda settimana), dal 17 al 23 aprile (terza settimana), dal 24 al 30 aprile (quarta settimana) e dal 1° al 7 maggio (quinta settimana).

Più nel dettaglio, dopo aver acquistato e attivato la sim di Poste Mobile ci si dovrà connettere al sito di Poste Italiane relativo all’evento indicato e cliccare su “partecipa al concorso”. Sarà necessario, quindi, loggarsi alla pagina web MyPoste e prendere visione dell’informativa sulla privacy nonché accettare il regolamento. Ovviamente per poter accedere al form di partecipazione ci si dovrà registrare al sito di Poste o essere già registrati.

I premi

Al termine del concorso Poste Mobile, verranno predisposti cinque elenchi: 1 per ogni settimana del periodo di validità.

Da ogni elenco, poi, il 31 maggio verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà il premio settimanale di 1039 euro, Iva inclusa nonché quello finale. I vincitori estratti riceveranno la comunicazione informativa della vincita nella bacheca dell’area personale del sito di Poste. L’invio della comunicazione di vincita, inoltre, arriverà anche via e-mail e/sms nei giorni successivi all’invio della comunicazione in bacheca. Ogni vincitore, poi, avrà dieci giorni di tempo dalla ricezione di tale messaggio per compilare l’apposito modulo di accettazione premio.

I premi saranno 5 smartphone Samsung Galaxy S23 256 gb Black (uno a settimana) mentre il premio finale consisterà in 1 voucher valido per un pacchetto di viaggio. In quest’ultimo sarà compreso 1 volo e un soggiorno di sei giorni e cinque notti per due persone a New York del valore di 6405 euro.

Più nel dettaglio, il pacchetto comprenderà un volo A/R da Milano/Roma per due persone in classe economica con 1 bagaglio da stiva a persona. Inoltre cinque notti in camera doppia presso un hotel a quattro stelle e i trasferimenti dall’aeroporto e dall’hotel. Infine si riceverà una carta City Pass (per due persone) per accedere in modo gratuito a cinque attrazioni a scelta tra quelle disponibili. Per ulteriori informazioni, si potrà leggere il regolamento presente sul sito di Poste Italiane inerente al concorso Poste Mobile.

[email protected]