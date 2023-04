Poste Italiane presenta il nuovo piano di accumulo fondi: tasso del 2,5% dopo 1 anno

“Prendi il largo investendo gradualmente”: ecco come Poste Italiane presenta il nuovo piano di accumulo fondi grazie al quale dopo 1 anno già si potrà ricevere il 2,5% (lordo) sulla cifra accantonata.

Il Pac, per chi non lo sapesse, permette al risparmiatore di accedere all’investimento mediante dei versamenti periodici di denaro. Nella pratica funziona in questo modo: si apporta all’investimento una cifra costante, a intervalli regolari e per un periodo prestabilito, per acquistare degli strumenti che saranno diversi a ogni versamento. In questo modo il capitale crescerà in modo graduale nel tempo.

Ecco allora come funziona i nuovo prodotto di Poste.

Servizio di accumulo fondi

Si potrà investire nel nuovo Pac proposto da Poste Italiane entro il 28 aprile prossimo per ottenere una remunerazione del 2,5% lordo ogni dodici mesi. Ma vediamo il funzionamento di questo prodotto. Innanzitutto questa forma di investimento si dovrà attivare sul conto corrente BancoPosta.

Ci sarà, però, un vincolo iniziale da tenere a mente che è di 6000 euro (opzione SorpRende) che sarà suddiviso in dodici partite di uguale importo.

Ogni mese, poi, per 1 anno interno, questo denaro sarà investito (vincolato) mediante un piano di accumulo sul Fondo comune di investimento prescelto.

Dopo l’anno, poi, sarà riconosciuto un tasso del 2,5% lordo sulla giacenza media della somma vincolata.

A chi è riservata l’iniziativa

Il nuovo Pac di Poste Italiane sarà dedicato a chi ha un conto corrente BancoPosta e un rapporto Fondi con la medesima intestazione. Grazie all’offerta indicata, si potrà investire il proprio denaro in modo periodico per costruire un piccolo capitale nel tempo. Si tratta però di una soluzione flessibile in quanto si potrà sospendere, modificare o interrompere quando si vuole.

Ovviamente in quest’ultimo caso non sarà corrisposto il tasso di interesse del 2,5% ma solo i rendimenti maturati eventualmente dai fondi.

Tra i fondi comuni di investimento da scegliere con Poste Italiane c’è il BancoPosta Mix 2. Si tratta di una soluzione grazie alla quale si potrà investire in contemporanea nei mercati obbligazionari e in quelli azionari. La componente azionaria di tale prodotto potrà rappresentare al massimo il 40% del portafoglio a differenza dell’ investimento in BancoPosta Mix 3 dove invece la componente azionaria potrà arrivare fino al 60%.

Ci sono infine come fondi comuni di investimento da scegliere: il BancoPosta Azionario Internazionale, quello Selezione Attiva e l’Orizzonte Reddito. Quest’ultima ha un indicatore di rischio 3 ed è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Grazie a esso, in un’unica soluzione, si potranno cogliere le opportunità di investimento in tutte le condizioni del mercato.

