Abilita il tuo libretto Smart in App BancoPosta e vinci cofanetti SmartBox: ecco come funziona l’iniziativa

Sicuramente tutti, almeno una volta nella vita, avranno desiderato ricevere come regalo uno dei cofanetti SmartBox per godere di un po’ di relax. Ora il desiderio diventa realtà grazie al Libretto Smart di Poste Italiane. Chi lo abiliterà in app, infatti, potrà partecipare al concorso per vincere un cofanetto del valore unitario di 499,90 euro.

Per un giorno, quindi, si potrà fantasticare di essere un re o una regina soggiornando in un castello o in un hotel anche a cinque stelle. Il bello è che la scelta sarà ampia: si potrà infatti valutare tra duecento soggiorni. In più, incluso nel prezzo, ci sarà l’alloggio nonché la prima colazione e una gustosa cena. Il tutto impreziosito da un accesso alla Spa.

In alternativa si potrà anche scegliere il soggiorno di due notti con colazione e due cene gourmet. Il tutto ovviamente per due persone per cui il sogno sarà al quadrato. Ma come fare per partecipare al concorso?

Come partecipare al concorso

Si può partecipare al concorso per vincere un cofanetto SmartBox da ieri 20 aprile fino al prossimo 20 giugno 2023.

Per farlo, il primo step da eseguire sarà quello di scaricare o aggiornare l’app BancoPosta da app Google Store o da AppLe Store. Chi non lo ha ancora fatto, poi, dovrà aprire ile poi abilitarlo in app BancoPosta seguendo però delle regole. Tale operazione andrà effettuata entro le 36 ore dalla ricezione del codice Otp che arriverà via sms al numero di cellulare associato al momento dell’apertura del prodotto. In alternativa inquadrando il codice Qr Code generato dall’operatore nell’ufficio postale dopo l’apertura del libretto.

Niente paura, potrà partecipare al concorso anche chi ha già un libretto Smart.

Poste Italiane e il cofanetto SmartBox

In questo caso si dovranno attivare le funzioni dispositive del libretto e associare il proprio numero di cellulare. Infine si dovrà abilitare il libretto in app BancoPosta. Ciò entro 36 ore dal ricevimento del codice Opt che arriverà tramite sms sul numero associato al prodotto. Oppure inquadrando il codice Qr Code fornito dall’operatore nell’ufficio postale o dall’Atm Postamat. Infine sarà necessario selezionare la voce “servizi e opzioni” e poi “abilitazione app BancoPosta”.

Dopo aver eseguito le operazioni su indicate per abilitare il libretto Smart in app BancoPosta si dovrà cliccare su “partecipa al concorso” sulla pagina ufficiale di Poste e completare la registrazione entro il 20 giugno 2023.

L’estrazione dei nomi vincenti, poi, avverrà entro il 31 luglio 2023 alla presenza di un notaio. In tutto verranno messi in palio 50 premi che consisteranno in un cofanetto e-box Smartbox “Momenti Prestige”. La consegna del premio avverrà per e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di accettazione del premio entro quindici giorni dalla conferma di accettazione premio.

Il messaggio di posta elettronica conterrà un pdf al cui interno si troveranno i codici necessari per poter effettuare la prenotazione. Inoltre si potranno leggere anche i termini e le condizioni per fruire del premio.

