Poste Italiane lancia il nuovo fondo obbligazionario per beneficiare dell’attuale rendimento dei titoli

Poste Italiane ha lanciato un nuovo prodotto, BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni II, per permettere di cogliere le opportunità di investimento connesse al livello attuale dei tassi di interesse in Italia. Come dice il nome stesso, si tratta di un fondo obbligazionario a distribuzione di proventi in vista dello sfruttamento del rendimento dei titoli obbligazionari, soprattutto italiani, particolarmente favorevoli in questo periodo.

Il prodotto può dare una grande opportunità mediante una gestione avanzata e professionale capace di selezionare prima, acquistare, mantenere e monitorare poi un portafoglio titoli fino ovviamente alla scadenza naturale. Ecco come funziona questo nuovo prodotto.

Chi può accedere al nuovo Fondo obbligazionario di Poste Italiane?

Il nuovo prodotto BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni II di Poste Italiane è dedicato alle seguenti tipologie di clienti.

1. Coloro che intendono ricevere proventi dal proprio investimento.

2. Coloro che possono assicurare il mantenimento dell’investimento per l’intera durata di circa 6 anni (fino al 30 giugno 2029).

Le strategie di investimento del Fondo

3. Coloro che intendono trarre benefici dall’attuale situazione presente in alcuni settori del mercato obbligazionario, cogliendo l’opportunità data dall’alto rendimento dei titoli obbligazionari, soprattutto italiani.

Ecco quali sono le strategie di investimento del nuovo prodotto obbligazionario di Poste Italiane.

1. Per un minimo del 70%, il Fondo investe in titoli di Stato italiani, in depositi presso le banche e in obbligazioni di società italiane.

2. Per un massimo del 30%, l’investimento riguarda specifici strumenti obbligazionari definiti di “adeguata qualità creditizia”, investment grade, emessi da altri Stati dell’area Euro.

3. Per un massimo del 10%, qualora residui, si investirà nei cosiddetti fondi comuni.

I titoli saranno detenuti, tendenzialmente, fino alla conclusione naturale del periodo (circa 6 anni) e monitorati costantemente.

Le caratteristiche e la distribuzione dei proventi del nuovo prodotto

BancoPosta Obbligazionario Italia 6 anni II, il nuovo prodotto finanziario di Poste Italiane, ha delle caratteristiche peculiari che vanno analizzate con attenzione.

1. L’investimento è prevalentemente in Italia. Questo particolare Fondo è rappresentato da un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie italiane e titoli di Stato(che deve coprire almeno il 70% dell’intero patrimonio).

2. La durata dell’investimento è predefinita. Si deve tenere conto del fatto che l’orizzonte temporale di riferimento è all’incirca di 6 anni, fino al 30 giugno 2029.

3. Come avviene la distribuzione dei proventi annuali. La struttura dei proventi è variabile, sia per le percentuali sia in connessione al periodo di riferimento. Per i primi quattro anni, sono variabili in relazione alle performances del Fondo, e si va da un minimo di 2,5% dell’iniziale valore di ogni quota di 5 euro (dunque: 0,125 centesimi per ogni quota posseduta) a un massimo di 4% (dunque: 0,20 centesimi). I proventi del quinto anni, invece, sono estremamente variabili e in connessione a quelli conseguiti dal Fondo, la variabilità va dallo 0% al 100%. A partire, invece, dal 1° luglio 2028, il Fondo diventerà della tipologia di accumulazione proventi, per cui non avverrà alcuna distribuzione.

Queste sono le informazioni fondamentali sul nuovo Fondo obbligazionario di Poste Italiane. È opportuno, per chi fosse interessato, chiedere maggiori ragguagli e approfondimenti.

[email protected]