Poste Italiane lancia la nuova offerta di primavera su libretto di risparmio dal tasso interessante

Poste Italiane l’aveva annunciata e oggi è arrivata. Parliamo della nuova offerta attivabile sul libretto Smart che offre un tasso di interesse più alto alla scadenza sulle somme accantonate. Ricordiamo che il tasso base del libretto di risparmio è dello 0,001%, quindi non si guadagna praticamente nulla, per cui questa promozione risulta molto accattivante.

In realtà tale offerta non è nuova, Poste, infatti, l’ha già lanciata in passato. Quella che cambia di volta in volta è la durata. Alle volte è più lunga e alle volte è più corta: in questo caso l’accantonamento del denaro è di 300 giorni.

Come attivare quindi l’offerta e per chi è pensata? Non sarà infatti disponibile per tutti ma solo per chi apporta nuova liquidità.

Offerta Supersmart Premium

La nuova offerta di primavera lanciata oggi da Poste Italiane è dedicata a chi possiede un libretto Smart e si chiama Supersmart Premium 300. Come si evince dal nome, quindi, l’accantonamento durerà 300 giorni a termine dei quali si riceverà un tasso lordo annuo del 3% sulla nuova liquidità accantonata.

Come detto quest’offerta prende il via oggi e durerà fino all’8 maggio 2023.

Oltre a possedere un libretto di risparmio Smart, per sottoscrivere tale promozione sarà necessario apportare nuova liquidità. Con questo termine si intendono le somme versate a partire dal 17 marzo scorso fino all’8 maggio 2023 (salvo chiusura anticipata disposta da Cdp) su libretto Smart e non solo. Anche sugli altri libretti postali o conti correnti postali con la medesima intestazione del libretto Smart. Le somme versate, però concorreranno a formare nuova liquidità solo se versate mediante bonifico bancario, assegno bancario/circolare o accredito stipendio/pensione.

Nel caso in cui si versi nuova liquidità su libretti/conti postali con la stessa intestazione del libretto Smart, le somme si potranno trasferire su quest’ultimo mediante girofondo.

Cosa è necessario sapere

Poste Italiane ricorda che i prelievi che si effettuano dal 17 marzo fino all’adesione all’offerta premium 300 giorni su libretti (anche Smart) o conti postali con la stessa intestazione del libretto Smart decurteranno nuova liquidità.

L’importo minimo per sottoscrivere l’offerta Supersmart Premium 300 è di 1000 euro incrementabile per 50 euro e multipli. L’ammontare complessivo degli accantonamenti sul singolo libretto Smart, invece, non potrà essere superiore a 3.000.000,00 euro.

Gli interessi su ogni accantonamento, poi, saranno calcolati al tasso di interesse dell’offerta (3%) in regime di capitalizzazione semplice (dalla data di sottoscrizione inclusa a quella di scadenza esclusa) e saranno accreditati alla data della scadenza sul libretto Smart al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. Se si disattiverà l’accantonamento in anticipo, però, Poste Italiane comunica che matureranno interessi al Tasso pro tempore vigente (0,001%).

L’attivazione dell’offerta Supersmart su libretto di risparmio potrà avvenire dal sito ufficiale di Poste o dall’applicazione BancoPosta se si è titolari di un libretto Smart abilitato si servizi dispositivi online. In alternativa per l’attivazione ci si potrà recare all’ufficio postale.

