Poste Italiane lancia due nuove offerte sul libretto di risparmio dal tasso di interesse stuzzicante

Poste Italiane ha lanciato ben due nuove offerte sul libretto di risparmio grazie alle quali si riceverà un tasso di interesse stuzzicante. Come tutti sapranno, infatti, rispetto al passato, tenere parcheggiato il proprio denaro sul libretto non rende quasi nulla. Il tasso base è infatti dello 0,001%. Se si considera che bisogna anche pagare l’imposta di bollo, se la giacenza media superiore a 5000 euro, è più quello che si perde che quello che si guadagna.

Nonostante questo, però, il libretto di risparmio continua a essere un prodotto tra i più popolari nel nostro paese. Offre, infatti, un senso di sicurezza perché le Poste sono considerate affidabili e stabili. Per questo, i cittadini si sentono sicuri a depositare i propri risparmi presso i suoi uffici. Un altro motivo di tanta popolarità è l’accessibilità. I libretti, infatti, possono essere aperti da tutti senza restrizioni particolari. Su di essi, poi, si possono versare anche piccole somme di denaro e non è necessario avere una relazione bancaria preesistente.

Ciò rende tale prodotto un’opzione ancora più conveniente per chi vuole iniziare a risparmiare senza dover affrontare complessi requisiti o procedure bancarie.

Cos’è l’offerta Supersmart

Chi ha qualche soldino da parte, per evitare che perda di valore per colpa dell’inflazione, potrà sottoscrivere l’offerta Supersmart per guadagnare qualcosina. Di certo non si diventerà ricchi, ma almeno non si rischierà di perdere denaro prezioso. Questa promozione, però, sarà attivabile solo se si ha un libretto Smart e permetterà di ottenere un tasso di interesse più alto a scadenza sulle somme, come detto, accantonate. Ci sarà però una cifra minima che si dovrà versare per attivare l’offerta che sarà di 1000 euro.

A chi si chiede se si tratta di un prodotto sicuro, la risposta è si in quanto gode della garanzia dello Stato Italiano.

Al momento sono disponibili tre opzioni: la Supersmart Rinnova 365 giorni, la Supersmart 360 giorni e la Supersmart 540 giorni. La prima è attivabile da ieri dal sito ufficiale di Poste.it o dalla app BancoPosta se si dispone di un libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi online. In alternativa anche presso un ufficio postale.

Per quanto concerne la seconda, l’apertura potrà avvenire mediante gli stessi canali della Supersmart Rinnova 365. Ci sarà inoltre la possibilità (se non lo si possiede) di aprire online anche il libretto Smart e attivare subito l’offerta.

Infine la Supersmart 540 giorni sarà attivabile solo presso l’ufficio postale. Ma vediamo quali sono le caratteristiche delle tre offerte e che tassi di interesse offrono.

Poste Italiane lancia due nuove offerte sul libretto di risparmio dal tasso di interesse stuzzicante

Partiamo dalle due nuove offerte lanciate da Poste Italiane: la Supersmart Rinnova 365 giorni e la 540 giorni. Come detto, la prima è dedicata solo a chi ha un libretto Smart con uno o più accantonamenti relativi alle offerte Supersmart Premium 270 giorni e Premium 300 giorni scaduti a partire da 15 giugno 2023. Essa dura 365 giorni e dà la possibilità di accantonare in parte o del tutto le somme che provengono da accantonamenti scaduti relativi alle due offerte indicate. Offre un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 3% così come la 540 giorni per la quale non c’è alcun obbligo se non quello di attivazione presso l’ufficio postale.

Per entrambe, però, ripetiamo nuovamente, è necessario essere in possesso di un libretto Smart.

Infine c’è quella Supersmart 360 giorni che dura anch’essa 360 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo a scadenza che è dell’1,50%.

Riassumendo…

1. Poste Italiane ha lanciato due nuove offerte Supersmart attivabili solo se si ha un libretto Smart

2. C’è la Supersmart Rinnova 365 giorni che offre alla scadenza un tasso annuo lordo del 3% così come la Supersmart 540 giorni

3.

Infine c’è l’offerta Supersmart 360 giorni che offre un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50%.

[email protected]