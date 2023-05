Buone notizie da Poste Italiane. L’azienda l’aveva annunciato qualche giorno fa e ora diventa realtà: torna l’offerta sul libretto di risparmio grazie alla quale si avrà un tasso di interesse più alto.

Si tratta di un’ottima offerta anche perché il tasso standard sul libretto Smart, così come sugli altri libretti, è dello 0,001%. Una cifra molto bassa con la quale non si riesce nemmeno a far fronte all’eventuale costo dell’imposta di bollo che per le persone fisiche che è di 34,20 euro. Con la nuova proposta Supersmart, invece, si potrà ottenere un tasso più alto alla scadenza sulle somme accantonate. Essa, però, sarà fruibile solo da chi ha un libretto Smart.

L’offerta Supersmart su libretto di risparmio

Si potrà attivare l’offerta Supersmart solo se si ha un libretto di risparmio Smart. Esattamente dal sito ufficiale di Poste Italiane o dall’applicazione BancoPosta. Questo, però, solo nel caso il proprio libretto sia abilitato ai servizi dispositivi online.

Se quest’ultima operazione non è stata eseguita converrà effettuarla entro il 20 giugno in quanto entro tale data si potrà partecipare al concorso per vincere uno dei cinquanta cofanetti Smartbox Momenti Prestige in palio

Con tali cofanetti si potrà vincere un soggiorno presso un castello oppure un albergo a 4° 5 stelle scegliendo tra una selezione di duecento luoghi disponibili.

Grazie al libretto Smart, inoltre, oltre ad aderire all’offerta Supersmart per ricevere un tasso di interesse più alto sulle somme che si accantonano, si potranno anche sottoscrivere buoni fruttiferi postali in tutta sicurezza.

Poste Italiane rilancia l’offerta dal tasso di interesse invitante sul libretto di risparmio

Poste Italiane ha rilanciato l’offerta Supersmart Premium 300 giorni che è però dedicata a chi apporta nuova liquidità. La si potrà attivare dal sito ufficiale di Poste, dall’applicazione BancoPosta e in qualsiasi ufficio postale. La durata è di 300 giorni, il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 3% mentre la scadenza di attivazione di tale offerta è il 23 luglio.

Come detto, questa promozione è per chi apporta nuova liquidità e con questo termine si intendono le somme versate a partire dal 19 maggio ed entro il 5 luglio 2023 sul libretto Smart e non solo. Anche sugli altri libretti di risparmio e/o sui conti correnti postali con la medesima intestazione del libretto Smart. Le modalità, però, dovranno essere le seguenti:

1. mediante l’accredito dello stipendio o della pensione

2. il bonifico bancario o infine

3. l’assegno bancario o circolare.

Nel caso si versi nuova liquidità sugli strumenti su indicati, le somme si potranno trasferire sul libretto Smart tramite girofondo. Poste Italiane ricorda che tutti i prelievi che si effettueranno dal 19 maggio e fino al giorno in cui si potrà attivare la Supersmart 300 giorni decurteranno la nuova liquidità. L’importo minimo per ogni singolo accantonamento sarà di 1000 euro che si potrà incrementare di 50 euro e multipli. L’ammontare complessivo degli accantonamenti attivi sul singolo libretto Smart, però, non potrà superare i 3.0000.0000 euro.

C’è un’alternativa alla Supersmart 300 giorni che è la Supersmart 180 giorni che dura di meno e offre un tasso più basso. Tutti, però, possono attivarla e non soltanto chi apporta nuova liquidità. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dell’1.50%. così come l’altra promozione, poi, anche questa si può attivare sul sito ufficiale di Poste Italiane, mediante applicazione BancoPosta e presso uno degli numerosi uffici postali dislocati sul territorio.

Come direbbe Walter Buffet “la regola numero uno degli investimenti è non perdere mai denaro. La regola numero due è non dimenticare mai la regola numero uno“.

