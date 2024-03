Poste Italiane e Ferrovie dello Stato sono due delle icone dell’Italia, rappresentano infatti i pilastri cruciali nell’infrastruttura e nei servizi del paese. La loro collaborazione e innovazione costituiscono un elemento fondamentale per il progresso e la modernizzazione del settore dei trasporti e delle comunicazioni in Italia.

Qualche giorno fa, il Gruppo FS e Poste Italiane hanno sottoscritto due importanti accordi mirati alla digitalizzazione nel settore del trasporto passeggeri e merci. Il Memorandum of Understanding (MoU) è stato firmato da Luigi Ferraris, Ad del Gruppo FS Italiane, Matteo Del Fante, Ad di Poste Italiane, Luigi Corradi, Ad di Trenitalia, e Marco Siracusano, Ad di PostePay.

Non solo buoni fruttiferi postali

Questo accordo si concentra sullo sviluppo di soluzioni congiunte nei pagamenti elettronici per rendere l’acquisto dei titoli di viaggio più semplice e immediato attraverso canali fisici e online. Inoltre Poste Italiane ha lanciato lae l’o. Ecco i dettagli.

Di recente, Poste Italiane ha lanciato il buono fruttifero postale indicizzato all’inflazione italiana. Oggi ha invece lanciato la Pec Postacertifica che è uno spazio casella di posta elettronica di 2GB, con possibilità di espansione. Inclusi ci sono l’antivirus e l’antispam mentre la durata contrattuale e di 1, 2 o 3 anni.

Questo nuovo domicilio digitale è semplice da utilizzare ed è simile a qualsiasi altro account di posta elettronica. Si può accedere alla PEC sia tramite l’interfaccia web sia con il client di posta elettronica che si preferisce(Outlook, Thunderbird, ecc.). Grazie a esso si possono inviare documenti tramite posta elettronica con totale sicurezza e validità legale e in più si può utilizzare la PEC come domicilio digitale registrandola su INAD, l’Indice Nazionale degli Indirizzi Digitali. Se non si rinnova l’abbonamento, la casella di posta elettronica resta attiva solo per la ricezione come domicilio digitale.

L’offerta telefonica

Ovviamente la pec Postecertifica ha valore legale e garantisce una comunicazione sicura. Certifica inoltre l’invio e la consegna del messaggio al destinatario, nonché l’integrità del contenuto inviato. Costa, Iva inclusa.

Fino al 24 marzo sarà inoltre possibile attivare l’offerta telefonica di Poste Mobile “Wow Days 50”. Essa offre una rete 4G+ con velocità internet fino a 300 Mbps. Inoltre tra i servizi aggiuntivi gratuiti ci sono: “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. L’offerta offre credit illimitati per chiamate e SMS e 50 giga al mese per navigare in internet. Ogni mese, poi, si riceve un bonus di 40 giga aggiuntivi rispetto ai 10 giga inclusi nel piano standard. Il costo del piano è di 5,99 euro al mese, addebitato sul credito residuo della SIM mentre il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro più una ricarica iniziale di 10 euro. I credit illimitati, infine, possono essere utilizzati per chiamate e SMS, mentre per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi.

In conclusione…

1. L’accordo tra FS e Poste Italiane mira a semplificare le modalità di pagamento dei titoli di viaggio e a migliorare la digitalizzazione del trasporto merci. Ciò porterà a soluzioni innovative e sostenibili per l’integrazione dei servizi ferroviari e stradali

2. La collaborazione tra le due icone italiane favorirà lo sviluppo di soluzioni digitali avanzate per l’intermodalità nella logistica. Questo consentirà un migliore coordinamento e integrazione tra i vari servizi di trasporto

3. Intanto hanno debuttato anche la Pec Postacertifica il cui prezzo parte da 7 euro e l’offerta telefonica con 50 GB in 4G+ al prezzo di 5,99 euro al mese.