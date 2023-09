Poste Italiane: come ottenere certificazione di saldo e giacenza media online per modello Isee 2023

In molti si chiedono come ottenere la certificazione del saldo e della giacenza media con Poste Italiane ai fini del modello Isee. Tale documento è importante perché in esso sono racchiuse le informazioni base relative ai prodotti finanziari intestati/cointestati al codice fiscale di chi effettua la richiesta.

Come tutti sapranno, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è uno strumento utilizzato in Italia per determinare il livello di reddito e il patrimonio di una famiglia o di un individuo e stabilire l’idoneità a beneficiare di servizi e agevolazioni sociali. Queste ultime, sono ad esempio, i sussidi, gli sconti o le tariffe agevolate in vari settori, tra cui l’educazione e l’assistenza sociale. Per quest’ultima si ottengono sostegni per l’abitazione o agevolazioni sulle tariffe dei servizi pubblici mentre per la prima uno sconto sulle tasse scolastiche o universitarie.

Insomma, al giorno d’oggi, il modello Isee è fondamentale per diverse ragioni.

Come funziona, quindi, il rilascio della certificazione con Poste Italiane?

Cosa racchiude l’Isee

Chiedere la certificazione di saldo e la giacenza media a Poste Italiane è importante ai fini del documento Isee. Grazie a essa, infatti, si può sapere se ci sono conti BancoPosta o libretti di risparmio postale attivi/estinti nel corso dell’anno. Si ottiene inoltre il valore nominale dei bfp nonché il saldo delle carte Postepay nominative.

Inoltre il saldo e la giacenza media/saldo delle carte dotate di Iban come le Postepay Evolution che si può utilizzare anche conto corrente (motivo per cui è molto apprezzata). In più, si ottiene il saldo e la giacenza media delle carte degli enti previdenziali, la situazione al 31 dicembre dei Fondi comuni di investimento e dei depositi titoli nonché della polizze assicurative (attestazione premi versati).

Più nel dettaglio, la certificazione che si chiede a Poste Italiane comunica qual è la consistenza del patrimonio in essere al 31 dicembre del secondo anno precedente. Quindi ai fini dell’Isee 2023 è considerata quella al 31 dicembre 2021.

Poste Italiane: come ottenere certificazione di saldo e giacenza media online per modello Isee 2023

Per consultare la certificazione di saldo e giacenza media per l’Isee dell’anno in corso e storico si può accedere alla propria bacheca personale. Ovviamente previa registrazione al sito ufficiale di Poste Italiane con fattore di autenticazione.

Nel caso si voglia richiedere il documento online dell’anno in corso e di quelli passati, sarà sempre necessario loggarsi al sito di Poste con secondo fattore di autenticazione. Infine ci si potrà recare all’ufficio più vicino alla propria dimora e chiedere all’operatore di sportello.

Qualora la certificazione sia per un minore, l’attestazione di saldo e giacenza media dei prodotti su indicata andrà chiesta da chi ha la potestà genitoriale. Quest’ultimo/a dovrà però recarsi presso l’ufficio postale e portare con sé il proprio documento di riconoscimento e il codice fiscale del minore.

Nel caso di dubbi, Poste Italiane invita a chattare con il Gruppo o chiamare l’assistenza al numero 06.45263322 che sarà attivo dalle 8 alle 20 tutti i giorni tranne i festivi. Il costo della chiamata dipenderà dal proprio operatore di appartenenza.

Riassumendo…

1. Anche da remoto si potrà chiedere la certificazione di saldo e giacenza importante per la compilazione del modello Isee

2. Sarà però necessario essere iscritti al sito di Poste Italiane

3. Per rapporti intestati ai minori, chi ha la potestà genitoriale potrà recarsi e chiederla agli uffici postali.

[email protected]