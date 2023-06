Posta online in Italia e estero: ecco quanto costa la raccomandata, lettera e telegramma

Posta online è il nuovo servizio di Poste Italiane grazie al quale si potranno spedire raccomandate, lettere e telegrammi comodamente da casa.

Si tratta di una notizia che farà piacere a molti, soprattutto a chi odia le lunghe file presso gli uffici postali. Ovviamente prima di utilizzare un qualsiasi servizio si dovranno controllare le tariffe, i tempi di consegna e le condizioni specifiche di ogni offerta.

Noi vi aiuteremo in questo arduo compito con una piccola guida che potrà chiarirvi un po’ le idee.

I servizi utilizzabili

Con il servizio Posta online è possibile spedire una raccomandata a partire dal prezzo di 3,92 euro per l’Italia. Il costo ovviamente varia in base alla destinazione, al numero dei fogli e alla richiesta dell’avviso di ricevimento. Il servizio raccomandata online dà la possibilità di allegare dei documenti e attivare il ritiro digitale per il destinatario. Quest’ultimo servizio è gratuito ed è un’alternativa alla consegna o al ritiro fisico.

Esso è disponibile 24 ore su 24 dallo smartphone, tablet e pc per invii di raccomandate spedite e abilitate dal mittente. Si accede a questo servizio mediante l’identità digitale e certificazione del ritiro con “Postecert Firma Digitale Remota per i servizi online di Poste Italiane”. L’attivazione di quest’ultima è gratuita e ha il medesimo valore della firma autografa. Ovviamente il servizio Postecert Firma non si paga soltanto se si utilizzano i servizi online di Poste che la richiedono come nel caso del Ritiro Digitale.

C’è poi la possibilità di inviare una lettera il cui costo per l’Italia parte da 1,22 euro. Così come la raccomandata, il prezzo è diverso a seconda della destinazione (ad esempio estero o Italia) e al numero di fogli.

È possibile anche chiedere una spedizione veloce nonché le informazioni sull’esito della consegna con Posta 1online. Infine si potrà chiedere una spedizione economica con Posta4online.

Dulcis in fundo, con Posta online è possibile spedire anche un telegramma a partire da 4,51 euro per l’Italia con un prezzo variabile in base alla destinazione e al numero di parole. Per il telegramma è possibile inoltre richiedere una consegna rapida per l’Italia in uno o due giorni lavorativi nonché i servizi aggiuntivi come la copia, l’archivio e la rubrica.

