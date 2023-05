Pannelli solari Lidl da balcone, la soluzione per risparmiare che promette di andare a ruba

Attenzione, please: arrivano i nuovi pannelli solari Lidl da balcone. Una soluzione pratica e alla portata di tutti per continuare a combattere il caro bollette che promette da subito di andare a ruba. Se in tempi di salassi ogni alternativa è buona per tenere la bolletta della luce sotto controllo, la scelta di un piccolo impianto fotovoltaico può essere quella vincente. Una volta difficili da montare e manutenere ed estremamente costosi, oggi finalmente esistono panelli solari alla portata di tutti. Quelli da balcone di Lidl saranno messi in vendita a un prezzo più che allettante: scopriamo insieme tutti i dettagli di un’interessante opportunità – al momento purtroppo rivolta solo alla Germania.

Pannelli solari Lidl da balcone, di cosa si tratta

I pannelli solari Lidl da balcone sono una vera e propria rivoluzione. Un ulteriore passo avanti in un settore che, nel corso degli anni, ha fatto passi da gigante. Ora gli impianti fotovoltaici non sono più appannaggio di chi ha un budget consistente, ma sono sempre più semplici da adottare sia dal punto di vista dei costi che delle dimensioni.

Oggi ne esistono di più piccoli, di semplici da mettere anche solo sul balcone seguendo l’orientamento del sole e con un design più piacevole alla vista. Addirittura è possibile trovare pannelli così piccoli da arrivare a sostituire direttamente le tegole del tetto per non impattare sull’estetica dell’ambiente circostante.

Esattamente come quelli di ultima generazione, anche i pannelli solari Lidl sfruttano la tecnologia plug and play. In teoria significa che l’istallazione dovrebbe essere semplice, prevedendo pochi gesti da seguire sul dettagliato manuale, ma in realtà richiede la presenza di un installatore che si assicuri sia tutto collegato correttamente.

Prezzo e componenti del kit

Chiamato, il kit al momento verrà. Disponibile dal 17 maggio sia online che nei punti vendita, potrebbe essere un tale successo da spingere Lidl a venderlo anche negli altri paesi europei in cui è presente la catena di negozi.

Come anticipato, il prezzo dei pannelli solari Lidl da balcone è decisamente interessante: ogni kit verrà venduto a 199 euro. Un costo alla portata di tantissime famiglie che, così, potranno godere di un piccolo risparmio. Certo, le dimensioni contenute del pannello, ovvero 107×77.5×3.5 centimetri, non possono ovviamente assicurare una vera indipendenza energetica. Secondo il calcolo di Lidl, un pannello da balcone permetterebbe di risparmiare fino a 93 euro all’anno, arrivando a ripagarsi in tre anni. Il guadagno non sarà quindi enorme, ma per quanto piccolo è pur sempre gradito in un momento di crisi come questo.

Nella confezione del kit si trovano:

1 pannello solare da balcone da 150W;

1 inverter con modulo WLAN integrato;

presa di alimentazione;

cavo di collegamento alla rete;

materiali di montaggio;

manuale di istruzione.

La potenza dei pannelli solari Lidl da balcone

Arriviamo al sodo: parliamo di potenza. Il mini impianto con pannelli solari Lidl da balcone garantisce una potenza massima di 150W. Ovvero, fino a 100kWh all’anno. Nel caso in cui si voglia o abbia bisogno di raggiungere i 300W di potenza, è possibile installare secondo modulo solare che lavorerà insieme al primo. Così facendo si otterranno i 200kWh annui di potenza. I pannelli, in caso di improvvisa interruzione di corrente, sono programmati per spegnersi in automatico. Oltre a essere comodi e pratici, questi pannelli sono anche al passo con i tempi: possono essere monitorati tramite app sul cellulare. La Lidl Home APP offre infatti una panoramica completa sulle prestazioni del kit. Ogni modulo è protetto dalle intemperie da un telaio in alluminio e vanta una garanzia di ben 10 anni.

Pannelli solari Lidl da balcone, la soluzione per risparmiare che promette di andare a ruba

Insomma, Lidl con i suoi pannelli solari propone una piccola rivoluzione nel settore.

Offre una soluzione a prezzo conveniente e a dimensioni ridotte che è facile da installare. Nonostante non garantisca risparmi rivoluzionari, è comunque un aiuto in più per affrontare il fenomeno del caro bollette. Purtroppo, però, il kit col pannello solare verrà messo in vendita solo in Germania, almeno per il momento. Chi ha amici e parenti in Germania può quindi tentare di approfittarne: saranno in vendita anche online. Per il resto d’Europa, invece, non resta che attendere che l’offerta venga estesa. Possiamo scommettere che sarà un successone e verrà quindi presto proposta anche in Italia. Dita incrociate!