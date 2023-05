Bolletta della luce: con il fotovoltaico da balcone si può risparmiare fino al 20%

Bolletta della luce troppo alta? Il pannello fotovoltaico da balcone potrebbe rivelarsi una buona soluzione perché installandolo sarà possibile risparmiare fino al 20% sull’energia. Una cifra non da poco visti gli aumenti dell’ultimo periodo e quelli preannunciati da Stefano Besseghini dell’Arera per il prossimo trimestre.

In vista di un futuro incerto, tutti cercano i modi migliori per risparmiare. In aiuto dei cittadini arriva quindi un piccolo impianto fotovoltaico da balcone che si chiama Enel X Sun Plug&Pay e che è facile da installare anche se si dispone di poco spazio: ecco come funziona.

Pannello solare da balcone: ecco come funziona

Per risparmiare sulla bolletta della luce, i pannelli solari da balcone sono senza ombra di dubbio un ottimo investimento. C’è indubbiamente un costo da sostenere per l’impianto che si può però ammortizzare in poco tempo. Il punto di forza, poi, è la semplicità di montaggio in quanto vanno collegati semplicemente a una presa dedicata.

Questo significa che non si deve far intervenire nessun tecnico per cui si risparmia anche su tale spesa che in molti casi può essere davvero notevole.

Ma che cos’è un pannello solare da balcone? Ebbene si tratta di kit che comprende un pannello fotovoltaico, una spina per il collegamento, un cavo e un micro-inverter. Si distinguono in fotovoltaico plug&play con potenza massima di 350 watt e in mini-impianto con potenza che va dai 300 agli 800 watt.

Montando tale accessorio si potrà iniziare a risparmiare fin da subito. Per avere il massimo profitto, però, bisognerebbe posizionarlo nella parte del balcone dove c’è più sole. Se possibile, poi, lo si dovrebbe inclinare con appositi sostegni certificati cosicché si produrrà più energia e si avrà un maggior risparmio in bolletta.

Importante è l’attivazione degli elettrodomestici

Chi desidera risparmiare il più possibile sulla bolletta della luce con i pannelli solari da balcone dovrebbe cercare di attivare gli elettrodomestici nel momento in cui l’impianto sta producendo. Quindi quando c’è il sole.

Ecco un esempio di risparmio: se una famiglia consuma 300 kilowattora circa all’anno, con un pannello da 350 watt si potrebbero risparmiare 420 kWh ovvero il 14% del fabbisogno energetico della famiglia. In termini economici, il risparmio sarebbe di circa 230 euro.

C’è però uno svantaggio ovvero che l’energia che non si consuma la si regala alla rete proprio per questo tutti suggeriscono di sfruttare subito quella che si produce.

Enel X Sun Plug&Play: il fotovoltaico da balcone

Tra i pannelli fotovoltaici da balcone da scegliere per risparmiare sula bolletta della luce fino al 20% c’è quello di Enel X Sun Plug&Play. Si tratta di un piccolo impianto fotovoltaico da balcone (da 0,37 kWp) molto semplice da installare, anche in uno spazio ristretto. I due punti di forza sono la garanzia per dieci anni e che si tratta di una scelta ecologica per produrre energia pulita in piena autonomia.

Sul sito di Enelxstore si legge che ha un costo di 699 euro e che la consegna è a bordo strada. Tale dispositivo si può installare sotto la finestra o su un parapetto in muratura. La comodità è che si connette alla rete mediante una spina elettrica con una presa di corrente che rispetta i requisiti della normativa. Proprio per questo assicura un risparmio immediato sui consumi elettrici della casa.

