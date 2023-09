Bollette sempre più salate, costi dell’energia che salgono costantemente, un mondo sempre più insostenibile: la scelta di un impianto di pannelli solari può essere l’occasione di un investimento per il futuro. Si tratta di un progetto importante e occorre valutare una serie di parametri: dal fabbisogno energetico della casa all’area geografica di appartenenza fino ovviamente ai costi per l’installazione. Se avete intenzione di valutare questo possibile investimento, siete nel posto giusto: ecco tutte le informazioni utili sull’installazione di un impianto di pannelli solari.

Primi elementi di cui tenere conto

La valutazione di un acquisto di un impianto di pannelli solari è fondamentale. Bisogna sapere innanzitutto che, almeno fino a ora, ci sono stati degli incentivi statali che permettono di limitare notevolmente la spesa e ottenere detrazioni e agevolazioni. Allo stesso modo, è possibile reimmettere parte dell’energia prodotta nella rete nazionale: si tratta di un modo per guadagnare qualcosa, soprattutto nei mesi estivi quando ovviamente l’esposizione ai raggi solari è nettamente superiore.

Pannelli solari, la guida: quali scegliere, quanti ne servono e quanto costa un impianto

Si tratta di due modi per ammortizzare la spesa, che come vedremo risulta essere comunque elevata. Un impianto di pannelli solari ha una lunga durata: l’investimento va calcolato nel tempo.

La prima domanda che i possibili acquirenti si pongono è quanti pannelli solari occorre acquistare. Si tratta di un discorso complesso, in quanto sono molti i fattori di cui tenere conto e che potrebbero aumentare o diminuire il numero di pannelli da acquistare. Una stima che gli esperti del settore fanno è la seguente: per una famiglia media di 3-4 persone, i pannelli solari da acquistare sarebbero almeno 15-16.

In realtà, però, questa cifra è soltanto indicativi. Occorre valutare innanzitutto la tipologia dell’impianto che si intende installare: non solo efficienza e potenza, ma anche il posizionamento che determina quanta luce riceve e quanta energia produce. Si stima comunque che il fabbisogno energetico di una famiglia media sia orientativamente di 6 kW. Il primo suggerimento, dunque, è quello di parlare con un tecnico esperto che sappia effettuare la giusta valutazione dopo aver effettuato un sopralluogo.

Passiamo adesso alla seconda domanda tipo dell’acquirente: quali pannelli solari scegliere? Tutte le tipologie che si trovano in vendita si basano su celle al silicio, e possono riassumersi in tre categorie.

1. Pannelli di silicio amorfo. Sono i più convenienti ed economici, ma anche i più ingombranti e i meno efficienti dal punto di vista della produzione energetica. Chi ha una superficie molto ampia a disposizione potrebbe optare per questa soluzione.

2. Pannelli di silicio policristallino. Il prezzo è più elevato e il rendimento è leggermente più alto. Si tratta dell’alternativa intermedia con efficienza discreta e costi abbastanza sostenibili.

3. Pannelli di silicio monocristallino. Si tratta di quelli di gran lunga più efficienti, con garanzie di elevato rendimento. Inoltre sono l’ideale per chi ha poco spazio per il posizionamento ma, come si può immaginare facilmente, sono anche nettamente i più costosi.

Alla spesa per i pannelli solari va aggiunto, questo è il secondo suggerimento, anche l’acquisto di un accumulatore, che permette di immagazzinare la corrente in eccesso per poterla utilizzare al momento del bisogno. Si tratta di una vera e propria batteria che può consentire di avere energia anche quando il cielo è coperto o è notte. Il costo è notevole e si aggira intorno ai 5.000 euro (per ogni batteria).

Arriviamo alla fatidica terza domanda: quanto costa un impianto di pannelli solari? La risposta è semplice: si tratta di un investimento importante, e, almeno per il momento, probabilmente proibitivo per molte famiglie. Si calcola, secondo varie analisi di settore, che il costo medio dei pannelli solari si aggiri intorno ai 3-4 euro per watt.

In sintesi…

Come abbiamo visto, il fabbisogno medio di una famiglia è di circa 5-6 kW, per cui il costo di un impianto capace di coprire tutte le necessità si aggirerebbe intorno ai 20.000/25.000 euro. a questa cifra va aggiunta quella degli accumulatori, che abbiamo visto avere un costo sostenuto. Potrebbe essere utile consultare la classifica dei migliori pannelli fotovoltaici 2023 secondo Altroconsumo.

1. Installare un impianto di pannelli solari è un investimento importante che va valutato con attenzione.

2. Occorre analizzare il fabbisogno della propria abitazione, l’area geografica di appartenenza, e il posizionamento dei pannelli (quanto luce ricevono)

3. Ragionando a partire da un fabbisogno medio (5-6 kW) occorrerebbe acquistare almeno 15-16 pannelli. Da non trascurare la spesa per gli accumulatori

4. Esistono tre tipologie di pannelli solari, dai meno efficienti e più convenienti, ai più efficienti e meno convenienti. La scelta deve basarsi sui parametri di cui sopra

5. Per un impianto medio, occorre mettere in conto una spesa di almeno 20.000/25.000 euro a cui vanno aggiunti i costi per gli accumulatori (che permettono di conservare l’energia prodotta in eccesso e utilizzarla quando il cielo è coperto o di notte).

