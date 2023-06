Installare pannelli solari da balcone potrebbe diventare una delle soluzioni migliori per risparmiare. Molti italiani ci stanno pensando, ma spesso sorgono un gran numero di preoccupazioni legate soprattutto alla difficoltà dell’intervento e ai costi considerati molto alti. Inoltre c’è il timore per le certificazioni burocratiche e la possibilità di installazione in un condominio.

In questa guida cercheremo di fornire tutte le informazioni utili, sottolineando comunque che un impianto di questo tipo non può garantire la completa autosufficienza energetica, ma può contribuire a ridurre notevolmente i consumi energetici domestici e a risparmiare in bolletta.

Cosa sono e come funzionano

I pannelli da balcone sono dispositivi di piccole dimensioni (1,70 x 1 metro) e producono una potenza inferiore a 350 W. Il peso è di circa 20 chilogrammi e sono progettati proprio per essere installati su piccole terrazze o balconi. Il sistema sfrutta l’energia solare e la converte in energia elettrica per uso domestico.

Quali sono i benefici?

La legge 34/2022, che converte il DL 17/2022, facilita l’installazione di questi moduli. Ecco quali sono le regole da seguire.1. Se la potenza totale è inferiore a 800 W sono considerati lavori di manutenzione ordinaria per cui non sono richiesti né permessi né autorizzazioni. L’unico problema è se l’abitazione si trova in una zona storica o soggetta a qualche vincolo di natura paesaggistica, in quel caso i pannelli non devono essere visibili dall’esterno o da punti panoramici.2. Se la potenza totale è superiore a 800 W occorre chiedere un’autorizzazione specifica prima di procedere all’installazione.Se si vive in un condominio, occorre inoltre la delibera da parte dell’assemblea.

I pannelli solari da balcone sono conosciuti come sistemi plug’n’play e rappresentano una delle soluzioni migliori per generare energia sostenibile e favorire l’autosufficienza energetica.

Pannelli solari: ecco perché potrebbe convenire montarli sui balconi

Questa tipologia di pannelli difficilmente possono coprire il fabbisogno completo di una famiglia, date le loro dimensioni, ma contribuiscono comunque a ridurre i costi finali nelle bollette, oltre a essere un modo per avere un approccio più sostenibile alla produzione di energia.di questa tipologia di pannelli da balcone porta dunque al risparmio in bolletta, ma è fondamentale considerare anche ulteriori aspetti. Ecco quali sono iprincipali.• L’installazione veloce e rapida. Le procedure burocratiche sono estremamente semplici come come l’ottenimento delle autorizzazioni. Le piccole dimensioni aiutano anche dal punto di vista pratica. Insomma, l’intervento non è complesso.• La riduzione dei consumi. Dipende ovviamente dalla quantità e dalla tipologia di pannello solare, ma si calcola che in media ogni pannello può portare a un risparmio di circa 90 euro in un anno.• Lo spostamento. La scelta di pannelli solari da balcone, di dimensioni ridotte, ha anche il vantaggio della facile trasportabilità, qualora si decida di cambiare casa.

Non ci resta che parlare delle spese e dei costi, e perché dunque potrebbe convenire. I pannelli solari da balcone hanno costi variabili, che ruotano intorno ai 300-600 euro (IVA inclusa). È possibile comunque ottenere degli incentivi e delle agevolazioni fiscali. Abbiamo ad esempio la detrazione fiscale al 50% dell’intero importo: occorre effettuare la spesa in anticipo e poi la detrazione sarà recuperata nella dichiarazione dei redditi nei successivi 10 anni. Un’altra soluzione è quella di affidarsi a ditte che installano pannelli che si fanno carico del credito fiscale del 50%: si paga insomma soltanto la metà dell’importo e sarà la ditta a recuperare la detrazione.

Una domanda che molti si pongono è come raggiungere una potenza da 3 kW. Se i pannelli solari da balcone che montiamo sono da 300 W, occorreranno una decina di questi dispositivi per l’ottenimento della potenza richiesta. Un pannello solare singolo può alimentare un grande elettrodomestico, ad esempio il condizionatore, o il frigorifero.

In sintesi

Si tratta comunque di un investimento a lungo termine, in prospettiva il risparmio è notevole, al momento è chiaro che le spese di installazione incidono parecchio sulla scelta del cittadino.

1. I pannelli da balcone sono di piccole dimensioni (1,70 x 1 metro) e producono una potenza di circa 300-350 W. Il peso è intorno ai 20 chilogrammi. Per raggiungere una potenza di 3 kW ne servono 8-10.

2. Attenzione alla normativa sancita dalla legge 34/2022 sulla potenza complessiva da installare. Cambiano le procedure e le documentazioni.

3. I benefici maggiori sono l’installazione veloce e facile, la riduzione dei consumi e la trasportabilità.

4. Il costo dei pannelli solari da balcone si aggira intorno ai 300-600 euro, ma è possibile accedere alla detrazione del 50% attraverso due modalità. L’acquirente versa la cifra intera e la restituzione del 50% avviene in 10 anni all’interno della dichiarazione dei redditi. L’acquirente versa soltanto il 50% e sarà la ditta poi a richiedere il credito d’imposta.

[email protected]