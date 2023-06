Pannelli fotovoltaici e batterie in offerta al supermercato: perché non convengono

La grande pubblicità degli ultimi anni sui pannelli solari e le batterie al litio mostra come questi sistemi possano aiutare a raggiungere l’autosufficienza energetica e un grande risparmio in bolletta. È tutto vero, ma esiste una enorme differenza tra gli impianti fotovoltaici da montare sui tetti con potenza da almeno 3 kWp e quelli formati da piccoli pannelli artigianali, poco potenti e poco funzionali. Amazon sono letteralmente invasi da batterie al lito con capacità variabili tra i 300 Wh e i 3 kWh, mentre su Youtube ci sono moltissimi canali che spingono ad acquistare per la casa piccoli impianti che tutt’al più potrebbero essere utili in campeggio. Non si comprende perché vi siano innumerevoli marchi che spingono su questa tipologia di prodotti, l’offerta è di gran lunga maggiore rispetto alla domanda.

E così anche nei supermercati stanno iniziando a comparire piccoli kit di pannelli solari e batterie al litio che, pur essendo davvero economici, in realtà non rappresentano alcun risparmio o vantaggio.

Quali sono i parametri da tenere in conto se valutiamo l’acquisto di pannelli solari?

Abbiamo spiegato altrove perché potrebbe convenire montarli sui balconi: in questo articolo analizziamo quali sono i parametri che bisognerebbe considerare quando si sta valutando l’idea di un investimento in pannelli solari o fotovoltaici.

La resa dei pannelli. È possibile effettuare un calcolo artigianale di questo tipo: un pannello da 100 Watt può arrivare a produrre, in una giornata piena di sole, circa 400 Wh. Praticamente si tratta di dividere la potenza massima del pannello a metà e moltiplicare per otto. Bisognerebbe aggiungere a questo calcolo, qual è il fabbisogno medio della famiglia, quali sono i consumi accertati (lo si può fare calcolando dalla bolletta della luce).

L’ingresso solare della batteria. È decisivo anche questo calcolo, in quanto se l’ingresso solare è limitato a poche centinaia di Watt, allora aumentare il numero di batterie può non significare velocizzare la ricarica.

La tipologia e la capacità della batteria. Per una questione di sicurezza, sarebbe sempre preferibile utilizzare le batterie LiFePO4, cioè al litio, ferro e fosfato.

L’uscita dell’inverter dovrebbe essere a 220 volt, ed è provato che molti sistemi economici non sono in grado neppure di tenere acceso un piccolo frigorifero da campeggio.

Pannelli fotovoltaici e batterie in offerta al supermercato: perché non convengono

Diciamo subito che in vendita e in super offerta è possibile trovare kit comprendenti pannelli solari e batterie al litio che possono rappresentare dei veri e propri sprechi di soldi con nessun vantaggio o risparmio reale. In Germania, ad esempio, il famoso brand Lidl ha iniziato a immettere sul mercato dei veri e propri sistemi fotovoltaici da balcone, mentre in Italia in molti supermercati si trovano sistemi di pannelli solari comprendenti batterie al litio o al piombo. Si tratta di una tipologia di prodotti da valutare con estrema attenzione: le potenze sono talmente ridotte che il vero rischio è di acquistare qualcosa che non è praticamente utilizzabile. Dunque, ci troviamo di fronte a kit che sono un vero e proprio inutile dispendio di denaro.

Quando troviamo in offerta un kit composto da un pannello solare da 18 W con 4 luci LED e una batteria al piombo da 7 Ah, a prezzi che possono variare tra i 70 e i 100 euro, dobbiamo sapere che dinanzi a noi si trova una specie di kit solare giocattolo. Semplificando al massimo, come spiega anche il noto sito Dday, un sistema di questo tipo, se ben direzionato al sole d’estate può raccogliere al massimo 12 W. Praticamente inutile, dunque: soldi buttati. Lo stesso discorso vale per i kit da 300 W con pannelli flessibili da 100 Wp: questo sistema può raccogliere anche 70 W e, per ricaricare la batteria da 300 Wh devono restare esposti al sole per un’intera giornata.

Anche in questo caso, praticamente inutile.

1. I pannelli fotovoltaici e solari possono essere un’ottima soluzione per risparmiare, a partire però da un investimento iniziale consistente.

2. I parametri di cui tenere conto quando si intende acquistare un sistema fotovoltaico o solare sono vari: resa dei pannelli, ingresso solare della batteria, tipologia della batteria, e l’uscita dell’inverter.

3. È possibile trovare online e nei supermercati dei piccoli sistemi fotovoltaici o solari a prezzi bassissimi: si tratta di kit che hanno poca utilità e potrebbero rappresentare un inutile dispendio di denaro.

