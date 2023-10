Ottobre come 8 conti deposito dai rendimenti interessanti

Nell’ultimo periodo i conti deposito sono tornati a essere uno strumento molto popolare grazie ai tassi di interesse più che discreti rispetto agli scorsi anni. Piacciono perché sono definiti sicuri, il capitale investito fino a 100 mila euro, infatti, è garantito dal Fidt. Rispetto ad altri investimenti, poi, i conti deposito offrono un accesso rapido e flessibile ai fondi, almeno la tipologia svincolabile. Con quest’ultima, infatti, i clienti possono prelevare denaro o effettuare altre transazioni in modo relativamente semplice. Sono inoltre molto amati perché, a differenza degli investimenti in azioni o obbligazioni, essi non sono soggetti alle fluttuazioni del mercato.

La somma depositata, infatti, rimane generalmente invariata, senza rischio di perdita di capitale dovuto a variazioni di valore. A ottobre, quindi, quali scegliere? Ecco i magnifici 8.

Ecco la lista dei big

Se Poste Italiane aggiorna nuovamente al rialzo i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, anche diverse banche stanno facendo altrettanto. È il caso, ad, esempio di Cherry Bank che di recente ha aggiornato il tasso di interesse del conto deposito vincolato. Al momento il rendimento lordo dopo 6 mesi è del 4,5%, dopo 12-18-24 del 5% e dopo 36-48 e 60 mesi del 5,40%.

Tra i migliori conti deposito c’è anche quello Twist i cui interessi maturati vengono accreditati direttamente sul conto che non ha alcun costo di accensione. Su un minimo vincolabile di 10 mila euro, il tasso lordo è del 3,50% dopo 3 mesi, del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12 mesi, del 4,60% dopo 18 mesi e del 4,75% dopo 24-36-48 e 60 mesi.

C’è poi il deposito di Smart Bank vincolato che offre un tasso di interesse lordo alla scadenza del 3,80% dopo 3-6 e 9 mesi, del 3,90% dopo 10 mesi (a scadenza), del 4,30% dopo 12 mesi a scadenza, del 4% dopo 18 mesi (annuale). E ancora, del 3,85% dopo 24 mesi (annuale), del 3,80% dopo 36 mesi (annuale) e del 3,60% (annuale) dopo 48 e 60 mesi.

Inoltre, tra i migliori conti deposito vincolati c’è quello di Banca CF+. si ottiene un tasso lordo del 4,5% dopo 12-18 e 24 mesi, del 4,30% dopo 36 mesi, del 4,35% dopo 48 mesi e 60 mesi.

Ottobre come 8 conti deposito dai rendimenti interessanti

Ci sono inoltre, tra i migliori conti deposito di ottobre 2023, anche quelli vincolati di Io In Banca. Sul sito ufficiale si legge che si ottiene il 4,10% lordo dopo 6 mesi e il 4,25% dopo 12-24 e 36 mesi. Dal dodicesimo mese in poi, le somme sono sempre svincolabili e si recupera il 50% dell’interesse pattuito.

Con il conto X Risparmio di banca Aidexa, invece, si ottiene un tasso annuo lordo del 3,5% dopo 3 mesi, del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12 mesi, del 4,5% dopo 18-24 e 36 mesi.

Chiudiamo con i conti deposito Illimity e Vivi Banca. Il primo, riguardante i clienti Premium, offre un tasso di interesse aggiornato da poco, per la linea non svincolabile dell’1.50% dopo 6 mesi, del 3,50% dopo 12 mesi, del 3,75% dopo 18 mesi, del 4,50% dopo 24 mesi, del 5,75% dopo 36-48 e 60 mesi.

Infine quello di Vivi Banca, il Vivi Extra, offre del 3,75% dopo 6 mesi, del 4,25% dopo 12 mesi, del 4,50% dopo 18 mesi, del 4,75% dopo 24 mesi, del 4,80% dopo 30 mesi, del 4,85% dopo 36 mesi, del 4,90% dopo 42 mesi, del 5% dopo 48 mesi, del 4,75% dopo 54 mesi e del 4,50% dopo 60 mesi.

