Nuove offerte viaggi per Capodanno e Natale 2021 per chi ama prenotare molto in anticipo e non vuole spendere una fortuna, sperando che nel frattempo sarà possibile iniziare a viaggiare con meno pensieri. Le proposte arrivano da Piratinviaggio.

Weekend di Capodanno a Budapest low cost

La prima offerta ci porta a Budapest, per un weekend da sogno in una delle Capitali più belle in Europa, da sfruttare anche a Capodanno e nel periodo di Natale. Il pacchetto prevede il soggiorno presso Fortuna Boat Hotel 3 stelle, hotel praticamente sul fiume Danubio, che prevede anche la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 29 euro a notte a persone e variano in base alla data di partenza scelta. Tutti i dettagli si trovano su Piratinviaggio.

Vacanza di Natale e Capodanno a San Pietroburgo

La seconda offerta ci porta a San Pietroburgo per Capodanno, un’altra meta molto gettonata per festeggiare le vacanze in maniera molto particolare. Il pacchetto prevede i voli andata e ritorno da Bologna, Milano, Torino e Venezia per San Pietroburgo operati da Wizz Air, e il soggiorno da 5 a 7 notti presso Сеть Апартаментов Питер Live на Литейном, hotel 4 stelle situato in centro che prevede anche la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 158 euro e variano in base alla data di partenza scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli sono su Piratinviaggio.

Vacanza di lusso alle Maldive per Natale 2021

La terza e ultima offerta ci porta alle Maldive, una vacanza da sfruttare sia a Natale che a Capodanno per chi ama i luoghi di lusso. Il pacchetto prevede il soggiorno presso Sun Island Resort Spa, struttura 5 stelle situata su un’isola privata che prevede anche la cancellazione gratuita.

I prezzi partono da 22 euro a notte o 280 euro per 7 notti e variano in base alla data di partenza scelta. Tutti i dettagli sono su Piratinviaggio.Le offerte indicate sono reperibili su Piratinviaggio

