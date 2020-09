Offerte weekend dicembre 2020: Natale all’insegna del benessere in Italia

Dopo la fine delle vacanze estive, è tempo di pensare a Natale e Capodanno per trovare offerte a poco prezzo. Per chi ama i centri benessere e non vuole rinunciare al relax, ecco le proposte per dicembre in Italia che ci giungono da Piratinviaggio.

Weekend di lusso in Trentino con Spa

Cosa c’è di meglio che passare le vacanze di Natale tra benessere e svago in Trentino? Questa proposta, ci porta direttamente a Riva del Garda, una delle località più belle del Trentino, dove si soggiornerà presso Grand Hotel Liberty, 4 stelle, un bellissimo hotel con Spa e colazione inclusa. Nel pacchetto è inclusa anche la cancellazione. Nel dettaglio, per chi vuole partire a dicembre, i prezzi partono da 41 a 46 euro a persona per una notte, nelle date 5-6 dicembre, o 19-20 dicembre oppure da 77 e 92 euro per soggiornare due notti. Tutti i dettagli si possono trovare a questo link.

Toscana low cost in bellissimo relais

La seconda offerta ci porta in Toscana, più precisamente a San Gimignano, dove sarà possibile soggiornare presso un bellissimo relais con centro benessere, Hotel Relais La Cappuccina 4 stelle. Il pacchetto prevede il soggiorno con colazione inclusa o scelta della mezza pensione, sconto del 15% sul prezzo di cibi e bevande, cancellazione gratuita fino a 2 giorni prima la partenza e ingresso nel centro benessere e piscine. I prezzi partono da 40 euro a persona a notte, un pò di più se si soggiorna nel periodo di Capodanno, 59 euro. E come detto si può abbinare anche la mezza pensione. Tutti i dettagli si trovano a questo link.

Benessere in Umbria a prezzi bassi

L’ultima offerta per dicembre ci porta in Umbria, dove sarà possibile alloggiare presso un hotel 4 stelle, Guesia Village Hotel e Spa vicino a Foligno, immerso nella natura e con 2 piscine con vista colline.

Il pacchetto prevede la colazione inclusa, la cancellazione fino a 2 giorni prima della partenza e l’accesso all’area benessere con piscina riscaldata, cascata emozionale e Geyser Millebolle ma anche sauna, bagno turco e vasca idromassaggio. I prezzi a dicembre partono da 68 euro a persona a notte. Tutti i dettagli a questo link

