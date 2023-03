Offerte voli low cost Wizzair, Ryanair, Volotea, Ita Airways 2023: sconti del 15% e biglietti a partire da 9 euro

Rilassarsi e combattere lo stress: ecco il primo motivo che spinge, chi ne ha la possibilità, a concedersi una vacanza. Se si vogliono raggiungere destinazioni lontane, però, per ridurre le ore di viaggio, si deve necessariamente utilizzare l’aereo. Prenotando con anticipo, si possono trovare ottime offerte di voli low cost da cogliere al volo.

Questo è il momento giusto, chi può è bene lo tenga a mente. Pian piano, quando ci si avvicina al periodo estivo, infatti, i prezzi salgono per cui può diventare anche un salasso prenotare una vacanza.

Occhio quindi alle promozioni lanciate da Wizzair, Volotea, Ryanair e Ita Airways per il mese in corso.

Partiamo da Ita Airways

Ita Airways ha annunciato che già da ora si potranno acquistare biglietti per San Francisco e per Washington. Più esattamente, il 2 giugno partirà il primo volo per Washington-Dallas e il 1° luglio quello verso Francisco, entrambi da Roma Fiumicino.

Tra le migliori offerte di voli low cost Ita in partenza da Roma Fiumicino, invece, c’è il volo per Barcellona di sabato 10 giugno con un prezzo (tariffa economica) a partire da 56,48 euro di sera.

Volotea

Con esso sarà possibile portare (a differenza delle altre low cost) 1 bagaglio di otto chili di 55x35x25 centimetri e uno accessorio. Sempre da Fiumicino si potrà volare verso Bruxelles martedì 13 giugno a partire da 57,75 euro, la partenza sarà alle ore 8.30 e alle ore 15.15.

Anche Volotea propone offerte di voli low cost a partire da 9 euro ma soli se si è soci Megavolotea. L’abbonamento costa 59,99 euro e si hanno diversi privilegi come sconti fino a 10 euro sui prezzi dei biglietti. Inoltre a bordo degli aerei si può portare un bagaglio a mano di 10 chili e lo sconto del 25% sull’imbarco prioritario.

Questi sono sono alcuni degli sconti che offre MegaVolotea.

Tornando alle offerte, i voli partiranno da 9 euro da Olbia a Verona il 30 marzo o da Pantelleria verso Milano Bergamo il 27 marzo. Sempre a partire da 9 euro da Bologna verso Pantelleria il 27 o il 28 maggio (partenza 7.30 arrivo 9.05 il 27 mentre il 28 partenza alle 10 e arrivo alle 11.35).

Wizzair

C’è anche la Wizzair che propone offerte di voli low cost. Fino al 5 marzo si potrà ricevere uno sconto del 15% applicato alla tariffa (costi amministrativi esclusi) per viaggi da fare entro il 31 marzo. Tale sconto si applicherà solo sulle prenotazioni effettuate dal sito web ufficiale di Wizzair o mediante l’applicazione. Ecco un esempio: il volo da Milano Bergamo per Bucarest del 29 marzo partirà dal prezzo di 26,99 euro invece di 29,99 euro in tariffa economica. Com Wizz Discount Club Price, invece, il prezzo partirà da 18,19 euro. La partenza sarà alle 9.10 e l’arrivo alle 12.20.

Ryanair

Per l’estate 2023 anche la Ryanair propone voli low cost, ecco un esempio da Bologna. Un volo di sola andata per Dublino del 31 agosto in tariffa Value partirà dal prezzo di 55,78 euro. Da Roma Ciampino, invece, si potrà volare il 20 luglio verso fez (Marocco) a partire da 57,59 euro. Da Milano Bergamo, infine, si potrà cogliere anche l’offerta per Heraklion (Creta) del 24 luglio a partire da 59,05 euro.

