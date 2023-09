Risparmio di denaro, miglior rapporto qualità prezzo e possibilità di viaggiare di più: ecco i tre motivi che spingono sempre più persone a cercare offerti di voli low cost. Come tutti avranno notato, negli ultimi tempi i prezzi dei biglietti sono saliti alle stelle per cui l’utilizzo dell’aereo come mezzo per spostarsi è diventato la prerogativa di pochi. Il problema è che solo con esso si può, ad esempio, raggiungere l’altro capo del mondo nel giro di 24 ore. Cosa fare allora? Cogliere al volo le proposte migliori come quelle proposte da Ryanair, Vueling e Ita Airways. Inoltre il suggerimento per risparmiare denaro prezioso è quello di controllare con attenzione le regole sul bagaglio a mano.

Il caro voli

Purtroppo il caro voli è un problema che sta affliggendo tanti viaggiatori. Proprio per questo, Assoutenti ha fornito dei suggerimenti su come risparmiare sui biglietti aerei. Uno di questi è cogliere al volo le offerte di voli low cost proposte dalle diverse compagnie aeree come Ryanair. Per tutta la giornata di oggi, tale vettore darà la possibilità di volare in autunno (fino al 31 ottobre) con il 15% di sconto usando il codice “OFFER15P”.

Sul sito ufficiale della compagnia aerea, si legge che da Bari si potrà volare verso Malta a partire da 9,99 euro e Creta da 14,98 euro. Ricordiamo che tutte le promozioni più economiche riguardano le tariffe aeree che danno la possibilità di portare a bordo solo 1 piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Da Roma Ciampino, invece, si potrà volare verso Rodi da 12,99 euro e verso Malta a partire da 13,07 euro. Da Milano Bergamo, invece, verso Fiume a partire da 10,86 euro, verso Cluji e Katowice a partire da 12,99 euro.

Offerte voli low cost Ryanair, Vueling e Ita Airways con sconti del 15% ma occhio alle regole sul bagaglio a mano

“Quest’autunno respira aria nuova” è invece la promozione di Vueling grazie alla quale si potrà viaggiare al prezzo più basso. Da Milano Malpensa a Madrid, ad esempio, le proposte migliori sono quelle del 27 e del 29 novembre in quanto il costo del biglietto parte da 45 euro (sola andata). Da Roma Fiumicino a Madrid, invece, la migliore opzione di viaggio a partire da 53 euro è quella del 21 novembre mentre quella da Palermo verso Madrid è di 46 euro il 26 novembre (andata). La tariffa più economica di Vueling è quella che permetterà di portare a bordo solo un piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x20x30 centimetri.

Infine Ita Airways proporrà voli scontati (sola andata) a prezzi concorrenziali fino al 19 settembre per volare entro il 24 marzo prossimo. Ecco un esempio. Si potrà volare da Roma a Venezia a partire da 59 euro il 25 settembre nonché il 3,4,5,9,10,11,12,13,16,17,18,21,23, 24,25,26,27,28, 30 e 31 ottobre. E ancora, dal 2 al 30 novembre, dall’1 al 9 dicembre e dall’11 al 31 dicembre. Inoltre il 1° gennaio, dal e 2 al 31 gennaio, l’1° e il 2° di febbraio e dal 4 al 29 febbraio e dal 1° al 26 marzo. Questo è solo un esempio di offerta a poco prezzo, ce ne sono, infatti, molte altre. Si ricorda, però, che a tale costo la tariffa acquistabile è la Economy Light che non include il bagaglio da stiva e permette di portare a bordo solo un bagaglio delle misure di 55x35x25 centimetri (8 chili) e un piccolo accessorio di 45x36x 20 centimetri.

