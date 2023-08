Offerte voli low cost Ryanair, Ita Airways e Wizzair di fine estate 2023 con sconti del 20%

Trovare offerte di voli low cost è il mantra del momento dato che i prezzi dei biglietti aerei sono saliti alle stelle. Il motivo è che le vacanze di tutti si sono ridotte per colpa dei tanti aumenti per cui si opta sempre più spesso per l’aereo. Soprattutto se si devono raggiungere mete più lontane. Tale mezzo è infatti il più veloce per cui quando si hanno pochi giorni a disposizione il tempo diventa un fattore fondamentale.

Chi non è ancora partito per le tanto agognate vacanze e vorrà farlo, ad esempio in autunno, potrà cogliere al volo le proposte di Ryanair, Ita Airways e Wizzair che offrono sconti del 20%, almeno le ultime due compagnie aeree. Ma vediamo quali sono le offerte del momento.

Proposte di Ryanair

Ryanair propone offerte di voli low cost per l’Albania che è una meta molto gettonata quest’anno soprattutto da chi ama il mare. Il motivo? I costi più bassi di lettini e ombrelloni rispetto a quelli italiani.

Ita Airways: lo sconto del 20%

In tale luogo non si troverà solo un mare da favola, però. Si potranno visionare anche siti archeologici come quello di Byllis. Quest’ultima era un’antica città, sede della comunità territoriale dei Bylliones (tribù illiriche). E poi in Albania si troveranno anche angoli di natura incontaminata e città patrimonio dell’Unesco come Butrinto che si trova nella parte meridionale dello Stato.Quali sono allora i costi per arrivarci? Da Milano Bergamo ci sono voli low cost a partire dain tariffa economica a novembre. Esattamente il 13, il 14, il 15, il 16, il 17, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23, il 24, il 26, il 27, il 28, il 29 e il 30. A partire dallo stesso prezzo per il ritorno ci sono i voli del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30 novembre.Ricordiamo che al prezzo più basso ovvero quello indicato è possibile portare a bordo solo una piccola borsa delle dimensioni di 40x20x25 centimetri.

Così come Ryanair anche Ita Airways propone offerte di voli low cost per l’autunno. Si potrà volare in Italia, in Europa e nel Mondo con uno sconto del 20% purché i biglietti si acquistino entro il 25 agosto. Le tariffe incluse nella promozione sono la Economy (no la Light), la Premium, la Economy, la Superior e la Business Class e si potrà volare dal 15 settembre al 15 dicembre 2023. Per fruire dello sconto, però, si dovrà inserire il seguente codice promozionale “SIPARTE” in lettere maiuscole. Tale riduzione sarà valida solo per i voli di andata e ritorno operati da Ita e solo sulla prima emissione del ticket di viaggio. Nel caso di riammissione con o senza penale, sarà aggiunto l’importo precedentemente scontato.

Se Ita Airways propone uno sconto del 20% per i voli d’autunno e Ryanair biglietti per l’Albania (Tirana) a partire da 15 euro da Milano, cosa propone invece Wizzair? Ebbene anche tale vettore solo nella giornata di oggi propone uno sconto del 20% che si applica alle tariffe (escluse le spese amministrative). Come si legge sulla pagina ufficiale della compagnia aerea low cost (al momento la promo è solo in inglese) lo sconto si applica solo ai voli selezionati disponibili sulla pagina ufficiale del vettore o sull’app mobile Wizz. Si legge inoltre che lo sconto è valido solo se nella prenotazione è incluso un membro della Wizz Discount Club. Per quanto riguarda infine il periodo di viaggio esso va dal 1° settembre al 14 dicembre 2023.

Riassumendo…

1. Il mantra del momento è trovare offerte di voli low cost visti i costi lievitati dei biglietti aerei

2. Ryanair propone offerte a partire da 15 euro da Milano per Tirana

3. Ita uno sconto del 20% per viaggi in Italia, Europa e nel Mondo

4.

Wizzair uno sconto del 20% ma se nella prenotazione è incluso un membro Wizz Discount Club.

