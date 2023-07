Regole bagaglio a mano estate 2023 Ryanair, EasyJet e Ita Airways: su questi voli gli animali sono ammessi?

Siamo nel pieno dell’estate 2023 e chi non è già partito, lo farà a breve (almeno chi può). Per raggiungere mete lontane, però, in molti prediligeranno i voli aerei i cui biglietti, come si sa, sono saliti alle stelle. Le principali offerte che si trovano a prezzi stracciati riguardano in particolar modo le tariffe che permettono di portare a bordo una piccola borsa. Occhio, quindi, prima di partire, alla tariffa che si è acquistata o si dovrà acquistare. Potrebbe capitare, infatti, di dover pagare, in aggiunta al costo del biglietto, una mora per bagaglio non regolare al gate d’imbarco. Quali sono allora le regole sul bagaglio a mano? Per quanto concerne gli animali, invece, sui voli EasyJet, Ryanair e Ita Airways si potranno portare?

Ryanair e EasyJet

Le regole sul bagaglio a mano per l’estate 2023 per Ryanair sono sempre le stesse. Con la tariffa Value, quella più economica, si potrà portare gratis a bordo una sola piccola borsa personale che dovrà essere posizionata sotto il sedile di fronte al proprio.

Essa dovrà misurare massimo 40x20x25 centimetri. Chi ha acquistato una Priority&2bagagli a mano, incluso Regular e Flexi Plus, potrà invece portare, oltre a questa, anche una borsa più grande. Quest’ultima dovrà pesare massimo dieci chili e le dimensioni non dovranno superare i 55x40x20 centimetri. Per quanto riguarda, invece, il trasporto di animali domestici, essi non saranno ammessi eccetto i cani guida/assistenza ma solo su alcune rotte. Esattamente per quelle interne Ue/See e su tutti i voli nazionali Ryanair. Non saranno invece accettati sulle tratte da e per il Marocco e Israele. Ovviamente i cani dovranno avere un passaporto per animale da compagnia.Se i paesi non rilasciano tale documento, si dovrà essere in possesso di un certificato veterinario ufficiale.

Tutti potranno portare sui voli EasyJet una piccola borsa che dovrà essere collocata sotto il sedile di fronte al proprio e che dovrà misurare 45x36x20 centimetri comprese le ruote e le maniglie. Il peso dovrà essere di massimo 15 chili ma ci si dovrà assicurare di poter sollevare il carico. Nel caso in cui si voglia portare anche un bagaglio a mano più grande si dovrà aggiungere quest’ultimo al biglietto durante la prenotazione. Coloro che hanno optato per la tariffa Flexi lo avranno invece incluso. Le misure massime dovranno essere di 56x45x25 centimetri, maniglie e ruote comprese. Anche con EasyJet non si potranno portare animali in volo. Gli ipovedenti, i non vedenti, i non udenti e gli ipoudenti, però, potranno portare con sé una cane da guida o assistenza. In tal caso, però, si dovrà avvertire la EasyJet almeno 48 ore prima della partenza. Il cane dovrà essere addestrato e avere un documento di identità ufficiale. Inoltre dovrà indossare una giacchetta identificativa e dovrà restare sotto controllo del passeggero per tutta la durata del volo.

Sono un po’ differenti le regole sul bagaglio a mano di Ita Airways a differenza di quelle di Ryanair e EasyJet. Su tutti i voli, infatti, in forma gratuita, si potrà portare un bagaglio a mano di massimo 8 chili, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, che non dovrà però superare le seguenti dimensioni: 55x35x25 centimetri. Inoltre Ita darà la possibilità di portare un accessorio a scelta tra i seguenti: pc portatile, borsetta, zainetto purché rispettino le seguenti misure 45x36x20 centimetri.

Sui soli Ita si potrà viaggiare in Unione Europea con cani, gatti e furetti che dovranno essere minuti di passaporto rilasciato dal veterinario che riporti le vaccinazioni. Tra queste il vaccino antirabbico aggiornato e in corso di validità sarà obbligatorio.

Inoltre il veterinario dovrà anche attestare lo stato di buona salute dell’animale. Infine quest’ultimo dovrà avere un microchip o un trasponder o un tatuaggio leggibile. Servirà anche il libretto sanitario o il passaporto dell’animale.

