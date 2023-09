Offerte voli low cost Ryanair e Ita Airways; sconti flash e vacanze last minute

Gli italiani sono sempre più alla ricerca di voli low cost a causa dei continui rincari dei biglietti aerei degli ultimi tempi. Tale tipologia di voli, infatti, molto spesso, offre delle tariffe più convenienti rispetto a quelle tradizionali il ché dà la possibilità di viaggiare a costi più accessibili. Non è però tutto oro quello che luccica. Le offerte più abbordabili, infatti, nascondono delle insidie. È vero che si possono acquistare biglietti anche a prezzi irrisori in super offerta ma è pur vero che con quel volo si potrà portare a bordo soltanto un piccolo accessorio. Per un’altra borsa o per il bagaglio da stiva si dovrà scegliere un’altra tariffa (ovviamente più cara) o pagare un supplemento. Quali sono allora le offerte più competitive del momento?

Regole per risparmiare con Ryanair

I prezzi dei voli sono alle stelle e per questo Assoutenti ha fornito delle regole per risparmiare sui biglietti aerei.

Tra queste c’è quella di cogliere al volo leproposte dalle compagnie aeree come quella di oggi di

Fino al 13 settembre tale vettore darà la possibilità di volare a partire da 15,94 euro verso Zara da Milano Bergamo il 26 settembre. La partenza sarà alle ore 20.25 con arrivo a destinazione alle 21.35. La tariffa è quella Basic che permette di portare a bordo solo 1 piccolo bagaglio delle dimensioni di 40x20x25 centimetri che andrà collocato sotto il sedile di fronte al proprio. Pagando 22,50 euro in più per ogni volo si potrà invece scegliere la Regular che, oltre a quello indicato, darà la possibilità di portare a bordo 1 bagaglio a mano da 10 chili delle dimensioni di 55x40x20 centimetri da riporre nella cappelliera.

Con un’aggiunta di 31,40 euro per ogni volo, infine, si potrà contare sulla tariffa Plus che, oltre al piccolo bagaglio (40x20x25 centimetri), consentirà anche di portare 1 bagaglio da stiva da 20 chili.

Da Bologna verso Zara, invece, un volo di sola andata in tariffa Basic partirà dal prezzo di 17,84 euro, da Milano Malpensa partirà da 15,29 euro, da Pisa partirà da 16,12 euro mentre da Pisa dal prezzo di 15,24 euro.

Offerte voli low cost Ryanair e Ita Airways; sconti flash e vacanze last minute

Anche Ita Airways propone offerte di voli low cost. Vacanze last minute in Italia è la promozione del momento che permetterà di viaggiare a prezzi più che scontati.

Il volo da Milano-Catania (solo andata) partirà da 52 euro, quello da Milano a Lamezia Terme da 52 euro così come quello da Milano a Palermo. Parte invece dal prezzo di 49 euro (solo andata) quello da Roma a Cagliari e quello da Milano ad Alghero. Da soli 52 euro quello da Milano a Brindisi, quello da Roma a Trieste mentre da 55 euro quello da Roma a Bari.

Si tratta di prezzi “a partire da” per cui bisognerà controllare se c’è la disponibilità della classe Economy tariffa Light. Quest’ultima non include, però, il bagaglio da stiva e permette di portare con sé, a bordo degli aerei, solo un bagaglio a mano del peso massimo di 8 chili, comprese le maniglie/tasche laterali e rotelle delle dimensioni di 55x35x25 centimetri. Inoltre, in aggiunta, è possibile portare un accessorio a scelta tra una borsa portadocumenti, pc portatile o borsetta da donna (dimensioni 45x36x20 centimetri).

In sintesi….

1. Per risparmiare sul caro voli, bisogna cogliere al volo le offerte di voli low cost proposti dalle diverse compagnie aeree

2. Ryanair propone voli da 15,24 euro verso Zara (Croazia) da Pisa

3. Ita Airways propone la promozione “vacanze last minute” per viaggiare in Italia a partire da 49 euro per la sola andata da Roma a Cagliari o da Milano ad Alghero.

