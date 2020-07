Offerte vacanze in Italia: proposte super low cost anche a Ferragosto 2020

Continuano le offerte viaggi dell’estate 2020 in Italia. Anche stavolta vi proponiamo delle interessanti opportunità per soggiorni in Calabria, Marche, Puglia e Sardegna particolarmente convenienti e da prendere al volo. Gli spunti arrivano come sempre dal portale Piratinviaggio.

Calabria super low cost anche ad agosto

La prima offerta ci porta a Capo Vaticano, in Calabria, dove è possibile soggiornare presso l’Hotel Residence Sciaron 3 stelle, situato vicino al mare, con vista sul Tirreno e con bella terrazza panoramica. L’offerta è disponibile anche per soggiorni a Ferragosto e c’è anche la possibilità di scegliere la cancellazione gratuita. Il prezzo più basso in assoluto è previsto tra il 12 e il 19 settembre, 117 euro a persona per 7 notti soggiornando in 4, mentre in 2 177 euro. Se invece si sceglie la settimana di Ferragosto i prezzi diventano 427 euro a persona prenotando per 4 persone o 674 euro in 2. Tutte le possibili combinazioni si trovano a questo link.

Marche a basso costo

La seconda offerta ci porta nelle Marche, a Marina Palmense, dove è possibile soggiornare presso il Girasole Eco Family Village, davanti alla spiaggia e con possibilità di usufruire di spiaggia privata, piscina, servizio animazione e jacuzzi con cancellazione gratis. Il prezzo più basso è previsto a settembre, settimana dal 12 al 19 settembre, 85 euro a persona per 7 notti. Soggiornando ad agosto i prezzi partono da 388 euro a persona per 7 notti in base al numero di persone che prenotano. Le varie combinazioni possibili si trovano a questo link.

Puglia low cost anche a Ferragosto

Quarta proposta per una vacanza low cost in Puglia, a Torre Santa Sabina, non lontano da Ostuni. Si tratta di un soggiorno cancellabile con possibilità di ottimi prezzi anche a Ferragosto.

Sardegna di lusso in Costa Smeralda

Si soggiornerà al Donnosanto Residence, a 600 metri dalla spiaggia con vista mare, solarium e ampio giardino. La cancellazione è gratuita entro due settimane dalla partenza. Ad esempio chi è interessato al soggiorno a Ferragosto andrà a pagare da 262 euro per 7 notti prenotando per 4 persone oppure 507 euro a persona se si viaggia in 2. Il prezzo più basso è previsto a settembre, 59 euro a persona per 7 notti dal 19 al 26 settembre. Tutti i dettagli a questo link

L’ultima offerta vacanza ci porta in Sardegna, in Costa Smeralda, a Porto Cervo, una delle località più belle. La proposta include il soggiorno con colazione inclusa e proposte anche last minute per soggiorni a Ferragosto. Si possono prenotare varie notti, da 7 a 14 notti, presso l’Hotel Il Piccolo Golf a Cala Di Volpe, vicino al mare e con vista. Ad agosto i prezzi generalmente sono di 850 euro a persona fino al 22 agosto, che scendono 635 dopo questa data e ancora fino a 277 euro a settembre, periodo più conveniente in assoluto. Maggiori dettagli a questo link.

