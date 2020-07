Offerte vacanze al mare per l’estate 2020 a piccoli prezzi

Continuano anche questa estate le offerte low cost per le vacanze in Italia. Mai come in questo periodo gli italiani hanno la possibilità di scoprire alcune delle più belle località dello Stivale. A proporre interessanti opportunità di viaggio è come sempre Piratinviaggio che stavolta ci portano in Salento, Sardegna e Isola d’Elba.

Toscana low cost, vacanza all’isola d’Elba scontata

Per chi ama le offerte last minute in particolare, questa proposta è perfetta per trovare prezzi davvero bassi. Si tratta di un soggiorno presso un hotel 3 stelle con piscina vicino al mare a Chiessi. In particolare il pacchetto prevede il soggiorno presso Hotel Il Perseo 3* con colazione inclusa e vista super. I prezzi migliori sono quelli a ridosso della partenza, ad esempio dal 26 luglio al 2 agosto, 251 euro a persona per 7 notti partendo in 3 oppure 361 euro a persona partendo in 2. Prezzo di poco più alto dal 1 agosto al giorno 8 agosto (281 euro o 375 euro per notti a persona a seconda se si è in 3 o in 2). Ci sono anche offerte per 14 notti da 523 euro a persona soggiornando dal 26 luglio al 9 agosto. Maggiori dettagli si trovano a questa pagina

Sardegna di lusso con possibilità di volo

Un’altra interessante offerta ci porta in Sardegna, ad Arbatax, dove è disponibile un pacchetto cancellabile fino a 48 ore prima della partenza per soggiornare in un bellissimo hotel 4 stelle in mezza pensione situato nel Parco Naturalistico Bellavista, dotato di piscina, centro benessere, spiaggia privata e campi sportivi. Tra le possibilità anche quella di prenotare insieme il volo da varie città italiane. Il pacchetto proposto da Voyage Privé include il soggiorno in mezza pensione presso l’Arbatax Park Hotel Le Dune 4*, che ovviamente si trova vicino alla spiaggia, con la possibilità di cancellazione gratuita fino a due giorni prima.

Salento low cost anche a Ferragosto

Al pacchetto è possibile abbinare anche il volo andata e ritorno. Ad esempio 7 notti dal 3 agosto al 10 agosto a 728 euro a persona oppure 563 euro partendo il 7 settembre e tornando il 14 settembre. Tutte le possibilità sono illustrate in questo link.

L’ultima proposta ci porta in Salento, dove è possibile soggiornare presso Casa di Enea, a Santa Cesarea Terme, a 150 metri dal mare, oppure a Palazzo De Donno con prezzi da 263 euro a persona. Ad esempio la settimana di Ferragosto, dal 15 al 22, il pacchetto per 7 notti costa 306 euro a persona. Ancora meno se si soggiorna a settembre: dal 5 al 12 settembre 86 euro a persona per 7 notti. Si tratta di appartamenti situati vicini al mare e dotati di tutti i comfort. Tutti i dettagli si trovano a questa pagina.

[email protected]