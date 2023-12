Offerte Trenitalia: le novità con orario invernale dal 10 dicembre 2023

Trenitalia ha recentemente presentato la tanto attesa campagna Winter Experience 2023/2024 grazie alla quale ci saranno nuove offerte di viaggio per la stagione invernale. Con quest’ultima, partirà anche il nuovo orario a partire dal 10 dicembre. Secondo quanto comunicato, ci saranno più Frecce tra le città di Roma e Milano. Inoltre, un maggior numero di treni che collegheranno le grandi città con piccoli centri nei quali sono ubicati i mercatini di Natale, le stazioni sciistiche nonché le mete di montagna. Tra le offerte principali ci sono quelle per famiglie e giovani viaggiatori.

In più verranno proposte maggiori soluzioni di viaggio, integrate con treni, bus e aerei.

Frecciarossa e collegamenti potenziati

Il cuore della Winter Experience di Trenitalia è rappresentato dai nuovi collegamenti Frecciarossa tra Milano e Roma, senza fermate intermedie. Essi consentiranno di coprire la distanza in sole 2 ore e 50 minuti. In questo modo il totale dei collegamenti giornalieri tra Milano e Roma arriverà a quota 100, garantendo più di 50.000 posti e una frequenza di un treno ogni 15 minuti nelle ore di punta. Tali soluzioni di viaggio offriranno una maggiore flessibilità e delle opzioni integrate, includendo treni, bus e aerei. Così Trenitalia sarà una scelta completa per chi necessita di diverse esigenze di spostamento.

Intermodalità e offerte speciali

Un aspetto chiave della strategia di Trenitalia è l’intermodalità. L’amministratore delegato Luigi Corradi ha infatti comunicato che uno degli obiettivi dell’azienda è il lancio di un servizio “porta a porta” attraverso l’intermodalità. L’idea è quella di aumentare le soluzioni integrate treno+bus o treno+nave. Il crescente successo di tali opzioni è evidente nei numeri: nel corso del 2023, 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale, con una crescita del 90% rispetto al 2022. Corradi ha sottolineato inoltre che oltre 40.000 biglietti sono stati acquistati per collegamenti treno+nave verso la Sicilia. Questo, ha contribuito a una maggiore sostenibilità mediante l’utilizzo di locomotori alimentati a batterie.

Offerte Trenitalia: le novità con orario invernale dal 10 dicembre 2023

Tornando all’offerta invernale, essa si estenderà a numerosi collegamenti regionali e turistici e in questo modo si potenzieranno le connessioni tra le grandi città e le località di montagna.

Le nuove Frecce tra Milano e Roma, con tempi di percorrenza ridotti, offriranno soluzioni di viaggio più efficienti e veloci. In questo modo si consoliderà il primato della società nel settore ferroviario. Intanto, oltre alla promo Trenitalia Sali scendi e quante volte vuoi, c’è quella chiamata FrecciaDays. Grazie a tale offerta si potrà viaggiare il martedì, il mercoledì e il giovedì con sconti fino al 70%. Ci sono poi le offerte Trenitalia “Freccia 2×1” e quella Senior. Con la prima si potrà viaggiare in due con lo sconto del 50% sui treni Frecciarossa e Frecciargento mentre la seconda sarà dedicata solo a chi ha almeno 60 anni ed è socio CartaFreccia. Grazie a tale promozione si potrà viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento a 29 euro e a 30 euro.

La promozione FrecciaYoung, invece, è per i soci CartaFreccia di età inferiore ai 30 anni e permette di viaggiare a 19 e a 29 euro. Infine tra le offerte Trenitalia (ma con Intercity), c’è quella Insieme per gruppi da 3 a 5 persone che potranno viaggiare con sconti fino al 60% anche sulle Frecce. Sugli Intercity, poi, i ragazzi sotto i 15 anni avranno la possibilità di salire gratis mentre gli adulti avranno uno sconto del 40%: tale offerta, però, è riservata ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone.

In conclusione…

1. L’offerta Winter Experience di Trenitalia si presenta come un pacchetto completo di innovazione, intermodalità e promozioni

2. Essa offre ai passeggeri una vasta gamma di soluzioni di viaggio per esplorare le bellezze dell’Italia invernale

3. Tra le offerte Trenitalia big ci sono il FrecciaDays, la Freccia 2×1, la Senior, la FrecciaYoung e la promo Insieme.