Sono sempre più le compagnie che offrono offerte telefoniche mobile con giga illimitati. Proprio per questo in molti le valutano come un’alternativa alle connessioni di rete fissa. Costano, infatti, di meno ma bisogna prestare attenzione ai consumi in quanto le promozioni non sono realmente senza limiti. Inoltre, prima di optare per questa tipologia di offerta come alternativa alla fibra, è importante considerare la propria posizione geografica, le esigenze di velocità che si hanno, la quantità di dati nonché il budget a disposizione. In più, ci si deve ricordare sempre che la qualità e la velocità della connessione possono variare molto a seconda della regione nella quale ci si trova e del provider. Il suggerimento è quindi quello di fare molta attenzione a leggere le recensioni e di effettuare delle ricerche dettagliate prima di scegliere un’alternativa alla fibra.

Una classifica da tenere d’occhio

Per risparmiare, scegliere offerte telefoniche mobile con giga illimitati potrebbe rivelarsi un’opzione da tenere in conto.

Ma come effettuare tale scelta?

Un’idea è quella di affidarsi alle classifiche dei migliori operatori mobile in Italia come l’ultima diramata da nPerf, società leader nei test crowdsourcing. Da essa si evince che al primo posto c’è Vodafone per velocità di download/upload, navigazione e streaming. Per latenza, invece, il primato è stato di Tim.

Per molti è importante conoscere i risultati di tali classifiche perché sapere qual è il migliore operatore può influire direttamente sulla qualità del servizio che si riceve, sulla qualità delle tariffe che si sostengono e sulla propria soddisfazione generale come cliente.

Sicuramente due aspetti da valutare in primis se si sceglie questa strada al posto della connessione a fibra, sono la qualità del servizio (copertura in zona) e la velocità internet.

Offerte telefoniche mobile con giga illimitati: l’alternativa alla fibra per risparmiare

Al giorno d‘oggi le offerte telefoniche mobile con giga illimitati possono essere la soluzione ideale se non si ha la possibilità di attivare un’offerta in fibra ottica o un’altra tecnologia per avere la connessione internet nella propria dimora. Il costo, poi, sicuramente è più allettante.

È necessario però prestare attenzione a un dato ovvero che avere tali tipi di offerte non significa che è possibile consumare tutti i giga che si vogliono: ci sono delle soglie precise. Lo scambio di dati mensili, infatti, viene considerato anomalo se supera di almeno cinque volte la media del consumo dei clienti con le medesime offerte.

Inoltre, come ha spiegato il quotidiano La Repubblica non può essere superiore per tre mesi consecutivi al volume del traffico medio mensile di clienti con offerte similari. Un esempio fatto dal quotidiano lo scorso anno è quello della Tim 5G Power Unlimited dove minuti, sms e dati erano illimitati. In realtà i minuti mensili ritenuti accettabili erano 18 mila e quindi 600 al giorno così come i messaggi. Per i giga, invece, quelli ritenuti accettabili erano 600 al mese e quindi 20 Gb al giorno, una quantità comunque molto alta e difficile da utilizzare. Ovviamente le soglie variano da operatore a operatore ma se si notano dei comportamenti anomali, allora le società telefoniche possono intervenire a seconda di come stabilito nel contratto: bloccando, rallentando la navigazione o inviando un sms che informa l’utente del superamento delle soglie di consumo.

Insomma per risparmiare al massimo si dovrebbero scegliere le offerte telefoniche che offrono il migliore rapporto qualità/prezzo e analizzare le condizioni contrattuali. Solo così si potranno controllare quali sono i limiti stabiliti.

Riassumendo…

1. Sempre più compagnie offrono offerte telefoniche mobile con giga illimitati

2. I dati, però, non sono veramente illimitati c’è una soglia che non si deve superare

3. Per scegliere la promozione migliore è necessario analizzare le condizioni contrattuali.

[email protected]