Migliori operatori mobile in Italia secondo nPerf anche per il 5G

Il telefono di casa oramai sta diventando un articolo datato. Sempre più persone, infatti, lo sostituiscono con lo smartphone che è diventato il dispositivo preferito, quello a cui non si può fare proprio a meno. Con esso, infatti, si può chiamare, messaggiare ma anche navigare in rete. La domanda che sorge quindi spontanea è: quali sono i migliori operatori mobile in Italia tra Vodafone, Iliad, WindTre, Fastweb e Tim che sono tra i principali sul mercato?

A questa domanda ha risposto nPerf che è la società francese tra i leader nei test crowdsourcing delle reti di telecomunicazioni. Essa opera anche in Italia e ha potuto fornire i dati grazie agli utenti che sfruttano la sua applicazione per effettuare gli speed test. Questi ultimi servono a verificare qual è la prestazione della propria rete mobile.

Vince Vodafone

Tra i migliori operatori mobile, lo scettro spetta nuovamente, per la quinta volta di seguito, a Vodafone che ha battuto Fastweb, Iliad, WindTre e Tim.

Si è arrivati a questo responso grazie ai test accumulati nel 2022 che sono stati in tutto 727093. Grazie ad essi, l’azienda ha potuto analizzare le perfomance delle connessioni mobile degli operatori indicate stabilendo i migliori. Ciò su tutte le tecnologie disponibili, quindi dal 2G fino ad arrivare al 5G.

La classifica, risultato per risultato dei migliori operatori mobile

L’operatore dal logo rosso e bianco vince con 91414 punti seguito da WindTre con 80125 punti, da Tim con 77915 punti, fa Fastweb con 767420 punti e infine Iliad con 66371 punti. Ecco i dettagli: per tasso di successo, Vodafone ottiene il punteggio del 92.09% (primo) seguito da Fastweb (91.62), Tim (90.48), Iliad (90.21) e WindTre (89.51).

Vodafone vince anche per velocità in download (91.78 Mb/s) contro i 62.75 di Fastweb, i 56.72 di WindTre, i 51.56 di Tim e i 46.74 di Iliad.

Inoltre per velocità in upload con 17.27 Mb/s contro i 14.19 di Fastweb, i 13.30 di Tim, i 13.20 di WindTre e gli 8.62 di Iliad.

Per la latenza, invece, vince Tim con 38.80 ms, seguito da Vodafone con 39.82, WindTre con 44.61, Fastweb con 58.19 e Iliad con 59.01. Torna poi a vincere Vodafone per la navigazione web con il 73.09% contro il 70.47% di WindTre, il 67.71 di Tim, il 67.49 di Fastweb e il 60.97 di Iliad. Infine per Youtube streaming, è sempre Vodafone a vincere con l’86.56% seguito da WindTre (85.31), Fastweb (83.98), Iliad (83.02) e Tim con l’82,34%.

C’è anche la classifica delle connessioni cellulari con rete 5G dove a predominare, però, c’è Tim. L’operatore dal logo rosso, blu e bianco, ottiene un punteggio complessivo di 125979 contro i 121409 di Vodafone, i 92865 di WindTre, gli 87321 di Fastweb e gli 86200 di Iliad. Il predominio di tale operatore è nel tasso di successo, nella velocità di download/upload, nella latenza e nello Youtube Streaming. Per la navigazione web in 5G, invece, la vittoria va a Vodafone.

