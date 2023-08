Offerte scuola, c’è il back to school di Conad, Coop e Libero Club

Non è ancora tempo per rientrare tra i banchi scolastici (si riparte verso la fine della prima metà di settembre), ma il conto alla rovescia è già scattato e con esso le offerte scuola per i prodotti che i ragazzi dovranno portare in aula. Vediamo quali sono le occasioni più interessanti con le nuove promo back to school lanciate da Conad, Coop e anche dalla piattaforma online Libero Club.

Back to school di Conad e Coop

Partiamo subito con il piede sull’acceleratore e concentriamoci sulle offerte scuola lanciate da Conad. La nota catena di supermercati ha già presentato il nuovo volantino relativo al back to school, il ritorno tra i banchi per la stagione scolastica 2023/24. A capeggiare ci sono i maxi quaderni Invicta a soli 1,69 euro. Della stessa marca si fanno notare anche gli astucci a tre cerniere a 26,90 euro, il diario per 16 mesi a 10,90 euro e il porta penne e pastelli a 13,90 euro. Spostiamoci su Seven, i diari di 12 mesi costano 10,90 euro, mentre astucci e porta penne hanno lo stesso preso di Invicta. Rimaniamo in casa Seven per gli zaini. Quello estendibile costa 69,90 euro, mentre lo zaino Ischool Pack ha un prezzo decisamente più accessibile, solo 49,90 euro. L’offerta interessante di Conad, che sicuramente farà gola a tutti i risparmiatori, è che per ogni 10 euro spesi per il materiale scolastico si riceverà un buono di 10 euro da utilizzare per una spesa di almeno 50 euro.

Passiamo ora a Coop. Le offerte scuola del noto marchio di supermercati sono davvero succulente. Anche in questo caso c’è un’interessante buono dal valore di 10 euro che si ottiene per ogni 30 euro spese in acquisti di cancelleria. Il buono sarà però disponibile fino al 23 agosto, salvo proroga dell’offerta. Penne e pastelli hanno comunque interessanti sconti, si parla di oltre il 30%, così come pure la sezione zaini, con sconti di circa il 25%. Tutte le offerte scuola sono disponibili anche sul sito online del noto marchio. Lo zaino Dragonball, ad esempio, costa 49,90 euro invece di 69,90 euro. Interessante anche il Trolley di Harry Potter che scende da 39,90 a 34,90 euro.

Offerte scuola con Libero Club

Per chi non lo sapesse, c’è anche la piattaforma Libero Club ad offrire quest’anno importanti sconti per il back to school. Il sito in questione racchiude i brand più importanti ed esclusivi al suo interno. La sezione dedicata alla scuola anche quest’anno si rivela essere particolarmente ricca, ma soprattutto interessante. Ecco alcuni esempi delle offerte scuola che i risparmiatori troveranno senza dubbio di proprio interesse. C’è l’astuccio di Sonic scontato del 24% che scende a soli 12,90 euro. La sacca sportiva Picachu ora invece costa solo 12,99 euro. Molto accattivante anche lo zaino sferico di Stitch della Disney, il cui prezzo è sceso a 14,99 euro. Lo zaino dei Pokemon invece costa solo 15,99 euro grazie al 27% di sconto.

La nostra carrellata prosegue poi con gli Avengers. Ci spostiamo quindi nel mondo Marvel per lo zaino che raffigura Thor e gli altri al prezzo di 16,99 euro grazie al 23% di sconto. Gli amanti dei dinosauri invece potranno rifarsi con lo zaino Gigantosaurus, il cui prezzo è sceso a 16,99 euro. I nostri bimbi però avranno bisogno anche di ripararsi dalla pioggia per raggiungere la scuola. Ecco quindi un grazioso ombrellino Pret con unicorno raffigurato al prezzo di 12,90 euro.

