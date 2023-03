La Marvel pensa al reset totale per salvare gli incassi, ecco con quale progetto

La perfetta machina per fare soldi non sta più funzionando a dovere. La Marvel pensa al reset totale per salvare gli incassi. Già individuato, secondo gli esperti, il prodotto che farà rinascere il franchise e porterà nuovamente in vetta i guadagni della casa delle idee.

Marvel pensa a reset per salvare incassi

C’è chi grida al clamoroso fiasco di Ant-Man and Wasp Quantumania. A dire il verso, i 463 milioni di dollari incassati fanno di questo film al momento il miglior incasso del 2023. Ciò non toglie che si tratta di numeri molto lontani da quelli ai quali i Marvel Studios ci hanno abituati. È anche vero, però, che è dai tempi di Spider-Man No Way Home che Disney e Marvel non registrano incassi vertiginosi. C’è infatti chi parla di canto del cigno per la pellicola dedicata al tessiragnatele. Per questo motivo, ormai da più parti e da voci di corridoio abbastanza sicuro, ci giunge voce di un possibile reboot. Insomma, la Marvel sta davvero pensando di resettare il suo intero universo (anzi multiverso) per tornare a guadagnare.

individuato quello che potrebbe essere il grande evento. Stiamo parlando di Avengers Secret Wars. Secondo i rumors il film dovrebbe essere diviso addirittura in due parti, proprio come accaduto con la conclusione della Infinity Saga. Cosa ne sarà quindi dei progetti già avviati in questa quinta fase appena iniziata? Diciamoci la verità, con Endgame si è effettivamente chiuso in ciclo, e sarebbe stato davvero difficile tenere alta l’attenzione degli spettatori dopo il climax raggiunto dalla pellicola in questione. In realtà, per qualche tempo la Disney (e la Marvel) c’è riuscita, inventandosi la trovata delle serie tv. Con la curiosità alle stelle, infatti, WandaVision (forse l’unica serie oggi degna di essere vista) ha fatto un botto di visualizzazioni.

Cosa non ha funzionato e da dover ripartire

Poi qualcosa si è rotto.

Il pubblico si è sentito tradito. I fans meno intransigenti si sono fatti conquistare dal fan service di No Way Home, ma le lacune del multiverso alla fine si sono viste tutte. Raimi ha provato a salvare il salvabile con una regia funambolica in Doctor Strange 2, ma subito dopo un altro clamoroso calo, fino ad arrivare al soporifero Wakanda Forever. Due le strade ancora percorribili, continuare imperterriti verso il multiverso, concedendo quindi a Kang lo scettro di super cattivo di questa fase, oppure cambiare completamente rotta e resettare tutto. in realtà, sappiamo che la via da percorrere è già tracciata: la fase 6 vedrà ancora il multiverso protagonista. La tematica però potrebbe concludersi già il 2 maggio 2025, giorno in cui sarà in programmazione The Kang Dinasty.

È probabile quindi che il multiverso si concluderà qui, lasciando poi in sospeso altre questioni che saranno affrontate tutte nel capitolo finale della fase 6. Il primo maggio 2026 è infatti in programma Secret Wars, mentre il primo novembre c’è un altro titolo non ancora annunciato, ultimo della fase 6. Per questo motivo molti pensano che in realtà si tratterà della seconda parte del film. La Marvel quindi pensa a un reset per salvare gli incassi e probabilmente lo farà tornando a raccontare storie singole. E possibile infatti che l’intero mosaico fin qui costruito venga distrutto per lasciare spazio a un nuovo universo, meno incatenato e più fruibile. Del resto, la Distinta Concorrenza sta preparando il suo grande reset con The Flash, anche se in quel caso l’obiettivo è quello di ripartire per proporre un universo ancora più coeso.