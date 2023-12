È tempo di sconti per le feste natalizie, per l’occasione arrivano le offerte della Pay tv per Natale con un tris davvero interessante. Se cercate piattaforme streaming in sconto, allora ecco quello che fa per voi. TimVision, Sky e Paramount+ hanno deciso di lanciare le nuove promo al fine di catturare nuovi abbonati. Vediamo nel dettaglio quali sono le proposte disponibili e cosa offrono.

La nuova promo di TimVision

Stavolta la piattaforma del noto operatore telefonico potrebbe aver azzeccato la combinazione giusta.

“L’accordo conferma e rafforza il posizionamento di TimVision come la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, che offre il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale. I contenuti sono disponibili su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte”.

Con un annuncio ufficiale,ha fatto sapere che ha rafforzato il suo accordo con Amazon per avere i contenuti della piattaforma Prime Video nel suo abbonamento. Ciò significa che attiveranno TIMVision Intrattenimento o TIMVision Gold avranno il catalogo della piattaforma di Amazon inclusa nel loro abbonamento. Si tratta di una partnership particolarmente importante soprattutto per coloro che vogliono seguire le partite della Champions, visto che Amazon ha i diritti di visione di una gara per turno. Ecco ilrilasciato dall’azienda:

Naturalmente, confermate anche le proposte relative a Disney+ e Netflix che rimangono a disposizione degli abbonati di TimVision. I clienti potranno scegliere come detto tra le due opzioni: Ecco prezzi e offerte dei due pacchetti disponibili:

TimVision Intrattenimento: catalogo TimVision, Disney+ (piano Standard con pubblicità), Netflix (piano Standard con pubblicità) e Amazon Prime. Prezzo 14,99 euro al mese;

TimVision Gold:catalogo TimVision, Disney+ (piano Standard con pubblicità), Netflix (piano Standard con pubblicità), DAZN (piano STANDARD) con tutta la Serie A TIM, Infinity+ con la UEFA Champions League, e Amazon Prime. Prezzo 30,99 euro al mese.

Il secondo pacchetto, quello Gold, avrà tale costo fino al 31 marzo 2024, dopodiché passerà a 40,99 euro al mese.

Offerte Pay TV Natale, la promo di Paramount+

Ormai non ha più bisogno di presentazioni. Da qualche mese è arrivata anche da noi in Italia Paramount+. Troviamo l’app della piattaforma anche sul catalogo Prime Video, dove è disponibile come acquisto extra. In alternativa si potrà attivare il servizio direttamente sul sito ufficiale della pay tv. Ma qual è l’offerta di Natale che la piattaforma ha proposto? In realtà, la nuova promo fa seguito a una serie di offerte che la pay tv ha lanciato negli ultimi tempi. Durante il black friday e conseguente cyber monday infatti aveva lanciato la promo di 3,99 euro per i primi 3 mesi. Il costo poi è tornato a 7,99 euro al termine della promozione.

È possibile però attivare anche l’abbonamento annuale, il quale permette di risparmiare due mensilità, visto che il costo complessivo in questo caso è di 79,90 euro. Ed è proprio sull’abbonamento mensile che Paramount+ ha deciso di lanciare la nuova offerta di Natale. Coloro che entro il 2 gennaio 2024 sottoscriveranno tale abbonamento, pagheranno 39,95 euro invece dei canonici 79,90. Naturalmente, al termine del primo anno, il prezzo dell’abbonamento passerà in automatico al costo pieno. L’offerta è disponibile anche per i vecchi abbonati mensili, ed è possibile disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento.

La nuova promo di Sky

Sono giorni di intense offerte commerciali anche per il mondo delle pay tv. Anche Sky ha lanciato la nuova promo a riguardo in occasione delle feste natalizie. Si tratta della promo denominata Sky Tv e Netflix. Quest’ultima piattaforma a quanto pare fa sempre più gola grazie a un catalogo ormai sempre più vasto. Ricordiamo inoltre che i tanti interessati possono chiedere assistenza e parlare con un operatore Netflix seguendo le modalità che abbiamo già descritto in un’altra occasione.

Tornando a Sky, il colosso della pay tv ha lanciato la combo che offre serie tv, show, documentari e il catalogo di Netflix. Il costo è di 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Con 5 euro in più si avrà inoltre la possibilità di vedere tutti il cinema di. Per avere invece anche lo sport il costo è di 10 euro in più. È possibile attivare tali offerte entro il 27 dicembre.