Avete fatto un abbonamento a Netflix e ora volete godervi il suo catalogo che comprende tante serie tv e film, ma vi accorgete che c’è qualche problema nella visione? Niente paura, perché il colosso dello streaming ha messo a servizio dei suoi clienti un numero verde per parlare con un operatore e risolvere qualsiasi tipo di problematica. È bene però sapere che, come per tutte le piattaforme streaming, anche Netflix necessita di una buona connessione per trasmettere i suoi contenuti. Se ad esempio il video si blocca di continuo, è molto probabile, anzi quasi certo, che il problema sia legato proprio alla vostra connessione.

Gli abbonamenti della piattaforma

Ad esempio, se state cercando di vederee con audio Dolby Digital Plus 5.1, sarà necessario che voi disponiate di una connessione a banda larga. Ma vediamo come fare per mettersi in contatto con un operatore della piattaforma.

La piattaforma offre diverse modalità di abbonamento per i suoi nuovi clienti. C’è infatti quello standard con pubblicità dal costo di 5,49 euro al mese. Tale abbonamento consente di vedere i contenuti presenti in catalogo intervallati da alcuni spot pubblicitari. In questo modo, l’azienda si finanzia con gli introiti pubblicitari e quindi il cliente paga di meno. C’è poi l’abbonamento quello standard da 12,99 euro al mese. Le interruzioni pubblicitarie sono eliminate e gli utenti possono seguire i contenuti in qualità Full HD su due dispositivi diversi in contemporanea. Infine, abbiamo l’abbonamento Premium da 17,99 euro al mese. La qualità in questo caso è in K4 (si attiva solo per determinati contenuti e a patto che anche il vostro televisore sia 4K). È possibile seguire la visione dei contenuti anche su 4 device in contemporanea e senza alcuna interruzione pubblicitaria. Andando sul sito ufficiale di Netflix è possibile attivare una di queste offerte o scoprire ulteriori dettagli.

Netflix, come parlare con un operatore?

Veniamo ora finalmente al nocciolo della questione, ossia come mettersi in contatto con un addetto ai lavori della piattaforma.

Questi operatori sono a disposizione praticamente a ogni ora del giorno e forniscono informazioni utili di vario genere. Se i vari link offerti dalla piattaforma non vi soddisfano, potete infatti chiedere a un operatore in carne e ossa per avere informazioni sull’abbonamento, o anche sulla risoluzione di problemi tecnici che possono verificarsi durante la visione, fermo restando che, come detto in precedenza, per i problemi di connessione il motivo è che il vostro servizio internet non supporta a sufficienza la visione dello. La prima cosa da fare è scaricare l’app ufficiale della piattaforma.

Se avete un iPhone allora dovrete andare sulla piattaforma apposita di Apple, mentre per i possessori di smartphone Android, basterà cercare l’app sul Play Store di Google. Una volta installata l’app, vi basterà cercare le voci “Chiamaci” o “Chiama il Centro Assistenza”. In questo caso verrete in pochi minuti contattati da un tecnico che cercherà di risolvere il vostro problema o darvi info relative alle vostre domande. Per contattare invece direttamente il servizio senza attendere la chiamata dell’operatore, è disponibile il seguente numero verde: 800-797-634. Il servizio è attivo 24 ore su 24, quindi potrete ricevere assistenza in qualsiasi momento della giornata.

Altri contatti utili

Ormai Netflix è un colosso anche dalle nostre parti e alla fine la sua strategia di marketing ha funzionato, visto che gli abbonamenti sono aumentati negli ultimi mesi. Ragionevole quindi che altre famiglie vogliano provare il prodotto, soprattutto ora che offre prezzi più convenienti grazie agli spot pubblicitari. Per quanto riguarda gli altri contatti utili, sul sito ufficiale è disponibile anche la chat per parlare con un operatore tramite messaggi testuali. Basta andare nella sezione Contattaci e successivamente digitare Avvia Chat.

Se il percorso non dovesse dare risultati, basterà scriverenella barra di ricerca. Si tratta questa di una info particolarmente utile, in quanto molti utenti hanno segnalato la difficoltà di raggiungere tale chat.

In questo modo, ossia scrivendo direttamente il termine nell’apposito campo, sarà facile individuare la pagina di vostro interesse. Naturalmente, tutti i contatti fin qui forniti sono assolutamente gratuiti e le tariffe eventuali si riferiscono soltanto al consumo dati del vostro operatore telefonico. Infine, segnaliamo anche gli ultimi contatti utili dove è possibile rivolgere domande per avere determinate informazioni. A tal proposito c’è infatti l’account X (ex Twitter) della piattaforma e quello Facebook, dove gli utenti possono inviare un messaggio per avere una risposta in merito a qualche dubbio.

