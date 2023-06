Offerte Last Minute Costa e Msc Crociere per una vacanza al top a partire da 599 euro

Godere di un’esperienza unica, poter visitare diverse destinazioni in un solo viaggio e fruire di una vasta gamma di servizi e attività a bordo. Ecco quali sono i motivi principali per i quali tutti vorrebbero fare una crociera almeno una volta nella vita. Se ci sono poi offerte come quelle Last Minute proposte da Msc e Costa Crociere ancora meglio. Queste ultime potrebbero essere un’opzione interessante per coloro che hanno una certa flessibilità nella pianificazione del viaggio e sono disposti a prendere decisioni in tempo brevi. Bisogna però tenere presente che le opzioni sono quasi sempre limitate e che i viaggi più popolari o durante le stagioni di punta potrebbero non essere disponibili come nel caso delle offerte Last Minute.

Detto ciò, ecco le promozioni principali proposte dalle due compagnie di navigazione.

Ecco come risparmiare

Tra le offerte Last Minute proposte da Costa Crociere c’è quella con la nave Diadema di 8 giorni da Savona con partenza il 25 giugno e ritorno il 2 luglio. Il prezzo a persona parte da 599 euro per cui il costo complessivo per due è di 1198 euro invece 1298 euro.

Non c’è, però, inclusa nel prezzo la quota di servizi obbligatoria che è di 11 euro a persona a notte.

Tale crociera si potrà pagare anche in 3 rate da 399,33 euro senza interessi grazie al servizio Klama. Per poter utilizzare quest’ultimo si dovrà completare la registrazione, andare al checkout e inserire i dati della propria carta di credito, debito o prepagata e scegliere l’opzione “paga in 3 rate”. Il primo giorno della prenotazione verrà caricata la prima rata mentre il resto degli addebiti avverrà in automatico ogni trenta giorni fino all’estinzione del debito.

Per quanto riguarda l’itinerario, invece, si partirà da Savona verso Civitavecchia, Ajaccio (Corsica), Palma, Valencia, Marsiglia per poi tornare a Savona. Costa Crociere comunica che per questo viaggio si avrà a disposizione un sconto di 50 euro usando il voucher “COSTAITSMILE”. Bisognerà, però, affrettarsi in quanto sono poche le cabine rimaste.

Le offerte Last Minute sono proposte non soltanto da Costa ma anche da Msc Crociere. Con la nave Grandiosa, ad esempio, si potrà partire il 23 giugno o il 30 giugno per 7 notti al prezzo di 649 euro a persona. A tale cifra andrà aggiunta la quota di servizio obbligatoria (84 euro) e quella di assicurazione viaggio sempre obbligatoria (56 euro) per un totale a persona di 789 euro.

In tutte le crociere Msc, compresa questa, sarà inclusa la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale. Inoltre si potrà fruire degli spettacoli teatrali e della musica dal vivo, del Kids Club per i bambini da 1 a 17 anni nonché della piscina e della palestra. Ma veniamo all’itinerario: si parte da Palermo (Monreale) verso Napoli, Genova (Portofino), Marsiglia, Barcellona, la Goulette (Tunisia) per poi tornare nuovamente a Palermo.

Questa di Msc, così come quella di Costa, sono delle offerte speciali che permettono di prenotare una vacanza a un prezzo speciale ma solo per un periodo di tempo limitato.

